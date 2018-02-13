Basel Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Basel City maçını yayınlayacak kanal!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. İsviçre temsilcisi Basel, sahasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City'i ağırlayacak. Peki, Türkiye'de de canlı yayınlanacak Basel Manchester City maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Basel City maçı detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı 2. tur ile devam ediyor. İsviçre temsilcisi Basel, sahasında Şampiyonlar Ligi’nin favorilerinden İngiliz Manchester City’i ağırlıyor. Kıyasıya mücadeleye sahne olacak Basel Manchester City maçını izlemek isteyen taraftarlar Google üzerinden maçın saatini, hangi kanal yayınlayacağı araştırıyor. Peki Basel Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

BASEL MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 takım arasına kalmayı başaran dev takımların kendi aralarında oynacakları maçlar başlıyor. 13 Şubat Salı günü saat 22:45’de başlayacak Basel Manchester City maçı Tivibuspor 3’ten canlı yayınlanacak.