Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Basel Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Basel City maçını yayınlayacak kanal!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. İsviçre temsilcisi Basel, sahasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City'i ağırlayacak. Peki, Türkiye'de de canlı yayınlanacak Basel Manchester City maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Basel City maçı detayları...
19:1113 Şubat 2018
0
Basel Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Basel City maçını yayınlayacak kanal!

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı 2. tur ile devam ediyor. İsviçre temsilcisi Basel, sahasında Şampiyonlar Ligi’nin favorilerinden İngiliz Manchester City’i ağırlıyor. Kıyasıya mücadeleye sahne olacak Basel Manchester City maçını izlemek isteyen taraftarlar Google üzerinden maçın saatini, hangi kanal yayınlayacağı araştırıyor. Peki Basel Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

BASEL MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 takım arasına kalmayı başaran dev takımların kendi aralarında oynacakları maçlar başlıyor. 13 Şubat Salı günü saat 22:45’de başlayacak Basel Manchester City maçı Tivibuspor 3’ten canlı yayınlanacak.

Etiketler
basel basel manchester city basel manchester city maçı Hangi kanalda maç saati maçın kanalı Manchester City ne zaman saat kaçta şampiyonlar ligi
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER