Başakşehir Fenerbahçe U19 maçında Fenerbahçe’den örnek hareket

Başakşehir ve Fenerbahçe'nin karşılaştığı U19 maçında Başakşehirli kalecinin sakatlanmasının ardından gol bulan Fenerbahçe, daha sonra topu bırakarak rakip takımın gol atmasına izin verdi. Başakşehir rakibini Twitter'dan tebrik etti.

Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe’nin U19 takımları arasında oynanan karşılaşmada genç futbolculardan örnek bir hareket geldi. Maçta Başakşehir kalecisi sakatlanınca hakem oyunu durdurmadı ve Fenerbahçe bu pozisyonda topu ağlara yolladı. Golün sorasında yapılan santrada Fenerbahçeli futbolcular topu bırakarak turuncu-lacivertlilerin gol atmalarına izin verdi.

Başakşehir, ise kulübün resmi Twitter hesabından “Sadece futbol sahalarında değil, yaşamın her anında görmek istediğimiz davranış modeli. Teşekkürler Fenerbahce U19 Futbol takımı” şeklinde bir paylaşımda bulunarak Fenerbahçeli futbolculara teşekkür etti.

Sadece futbol sahalarında değil, yaşamın her anında görmek istediğimiz davranış modeli. Teşekkürler @Fenerbahce U19 Futbol takımı.pic.twitter.com/gamq5IMhju — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 13 Şubat 2018

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