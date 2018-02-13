Başakşehir Fenerbahçe U19 maçında Fenerbahçe’den örnek hareket
Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe’nin U19 takımları arasında oynanan karşılaşmada genç futbolculardan örnek bir hareket geldi. Maçta Başakşehir kalecisi sakatlanınca hakem oyunu durdurmadı ve Fenerbahçe bu pozisyonda topu ağlara yolladı. Golün sorasında yapılan santrada Fenerbahçeli futbolcular topu bırakarak turuncu-lacivertlilerin gol atmalarına izin verdi.
Başakşehir, ise kulübün resmi Twitter hesabından “Sadece futbol sahalarında değil, yaşamın her anında görmek istediğimiz davranış modeli. Teşekkürler Fenerbahce U19 Futbol takımı” şeklinde bir paylaşımda bulunarak Fenerbahçeli futbolculara teşekkür etti.
Sadece futbol sahalarında değil, yaşamın her anında görmek istediğimiz davranış modeli. Teşekkürler @Fenerbahce U19 Futbol takımı.pic.twitter.com/gamq5IMhju
— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 13 Şubat 2018