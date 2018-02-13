Aziz Yıldırım hakkında zorla getirme kararı!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında, Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada zorla getirilme kararı çıkartıldı.

Yaptığı basın açıklamasında Rasim Ozan Kütahyalı'ya, “Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında, davanın ikinci duruşmasına katılmadığı için zorla getirilme kararı çıkarıldı. İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, sanık Aziz Yıldırım'ın Avukatı Abdurrahim Erol ile müşteki Rasim Ozan Kütahyalı'nın Avukatı Esennur Ezgi katıldı. Kütahyalı'nın Avukatı Esennur Ezgi, sanık hakkında şikayetlerinin sürdüğünü söyledi.

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Aziz Yıldırım'ın Avukatı Abdurrahim Erol da, müvekkilinin bir süredir rahatsız olduğunu, gribal enfeksiyon yaşadığını, ancak buna ilişkin yazılı belgelerinin olmadığını söyledi. Müvekkilinin bu rahatsızlığının basına da yansıdığını söyleyen Abdurrahim Erol, “Bir defaya mahsus olmak üzere tarafımıza yeniden süre verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Bunun üzerine Kütahyalı'nın Avukatı Esennur Ezgi de, “Sunulan bir rapor yoktur. Zorla getirilme emri çıkarılmasını talep ediyoruz” dedi.

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ZORLA GETİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Sanık Aziz Yıldırım'ın Avukatı Abdurrahim Erol tarafından müvekkilinin rahatsızlığına ilişkin belge sunulmadığını belirten mahkeme, “Sanığın adresinden zorla getirme emri ile celbine” karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Aziz Yıldırım'ın 18 Nisan 2016 tarihinde düzenlediği basın toplantısında müşteki Rasim Ozan Kütahyalı'ya, “Rasim Ozan, Ümit Özat'ın Pereira'nın elini sıkmamasını ben söylemişim. Bu kadar geri zekalı. Bak geri zekalı diyorum. Böyle ahlaksızlık olmaz. Çekiyorlar viskiyi program yapıyorlarö demek suretiyle hakaret ettiği belirtiliyor. İddianamede, Yıldırım'ın, “Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret” suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.