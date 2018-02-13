Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: ‘Konyaspor maçında verilmeyen 3 penaltımız var’

Atiker Konyaspor maçındaki hakem kararlarını değerlendiren Başkan Hasan Çavuşoğlu, “Hakemin verdiği ve vermediği pozisyonlar bizim aleyhimize gelişti. Verilmeyen 3 penaltımız var ve rakip takıma bizim aleyhimize verilen penaltı da net değil” dedi.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde gazetecilerle bir araya gelen Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, açıklamalarda bulundu. Takımın Süper Lig’e ilk çıktığı sezonda koydukları hedeflediklerini gerçekleştirdiklerini belirten Çavuşoğlu, “Ancak bu yıl, geçen yıldan daha da zor. Küme potasının yakınındayız. Özellikle son oynadığımız Karabük ve Konya maçları hiç beklemediğimiz sonuçlar oldu. Karabük maçında çok iyi oynamadık ve yakaladığımız fırsatları da değerlendiremedik. Rakipten de gol yedik ve 1-0 mağlup olduk. Çok üzüldüğümüz bir maçtı. Atiker Konyaspor maçı dönüm maçıydı. Teknik ekip ve oyuncularımız çok iyi hazırlandı. Mesaimizin tüm zamanını da kulüpte harcadık ama maalesef Atiker Konyaspor maçında 2-1 mağlup olduk” dedi.

“Verilen penaltı da net değil”

Konyaspor maçındaki hakem kararları hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Çavuşoğlu, “Hakemin verdiği ve vermediği pozisyonlar bizim aleyhimize gelişti. Verilmeyen 3 penaltımız var ve rakip takıma bizim aleyhimize verilen penaltı da net değil. Ben hakem kararlarını pek eleştirmem. Bu yıl canımız çok yandı. Hiç kimse isteyerek yapmaz ama hatalar oluyor maalesef” diye konuştu. Aytemiz Alanyaspor`dan Fırat Aydınus`a tepki İlgili Haberi Oku

“Şu anda daha fazla birlik beraberliğe ihtiyacımız var”

6 yıldır kulübün yönetiminde başkanlık görevini yürüttüğünü aktaran Başkan Çavuşoğlu şunları söyledi: “Bu sürede 2 şampiyonluk ve Süper Lig’de de ilk yılımızda hedeflediğimi gerçekleştirdik. Buna rağmen şehrin kulübe destek olması noktasında çok çalışmamıza rağmen sağlayamadık. Konya maçına gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Onlara 3 puan hediye etmek isterdik ama olmadı ve üzüldük. Sahaya yabancı madde atan ve çirkin tezahüratta bulunanları da biz taraftarımız olarak kabul etmiyoruz. Bunlara inşallah yasak getirilecektir. Bu tür destek olmaz

Alanyaspor yönetiminin yaptıklarını görmezden gelenler var. Biz Alanyaspor'un ligde kalması için her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Şu anda daha fazla birlik beraberliğe ihtiyacımız var. 6 yıl önce takım kayyuma gitmeden önce gazeteciler sahip çıktı daha sonra bizler geldik. O zaman Alanyaspor’un durumu da belliydi. İcra dosyaları kapıdaydı. Biz o zaman bu takımı 1'inci Lige, Süper Lig’e çıkaracağız demedik. Bizim de şevke ihtiyacımız var. Bu şehir sadece taraftarlardan ibaret değil. Şehrin takımına sahip çıkması herkesin boynun borcu” şeklinde konuştu. Fırat Aydınus sinir krizi geçirdi! Aytemiz Alanyaspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanan maçı yöneten Fırat Aydınus, uzatma dakikalarında yardımcısı ile tartıştı. Oldukça sinirli olduğu gözlenen Fırat Aydınus'un uzatma süresini yanlış kaldıran yardımcısına kızdı. İlgili Haberi Oku