Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Atiker Konyaspor’dan Beşiktaş taraftarı ile ilgili karar!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Beşiktaş taraftarının tribüne alınmayacağını duyurdu.
12:5813 Şubat 2018
0
Atiker Konyaspor’dan Beşiktaş taraftarı ile ilgili karar!

Atiker Konyaspor, cuma günü kendi sahasında oynayacağı Beşiktaş maçında, Beşiktaşlı taraftarın alınmayacağını açıkladı.

Atiker Konyaspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 9 Ağustos 2017 tarihinde yapılan İl Güvenlik Kurulu toplantısında, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu gereği, Alanyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş karşılaşmalarında taraftarın alınmayacağı kararının alındığını hatırlatıldı.

Yeşil-beyazlı kulüp, bu karar kapsamında 16 Şubat 2018 Cuma akşamı Konya´da oynanacak Atiker Konyaspor- Beşiktaş karşılaşmasında da İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği misafir takım taraftarı alınmayacağını duyurdu. 13 Şubat 2018 Talisca`ya bonservis kutusu! Beşiktaş'ın yıldızı Anderson Talisca'nın bonservisinin alınmasını isteyen siyah beyazlı bir taraftar dükkanına 'bonservis kutusu' yaptı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
atiker konyaspor beşiktaş
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER