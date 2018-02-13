Atiker Konyaspor’dan Beşiktaş taraftarı ile ilgili karar!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Beşiktaş taraftarının tribüne alınmayacağını duyurdu.

Atiker Konyaspor, cuma günü kendi sahasında oynayacağı Beşiktaş maçında, Beşiktaşlı taraftarın alınmayacağını açıkladı.

Atiker Konyaspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 9 Ağustos 2017 tarihinde yapılan İl Güvenlik Kurulu toplantısında, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu gereği, Alanyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş karşılaşmalarında taraftarın alınmayacağı kararının alındığını hatırlatıldı.

Yeşil-beyazlı kulüp, bu karar kapsamında 16 Şubat 2018 Cuma akşamı Konya´da oynanacak Atiker Konyaspor- Beşiktaş karşılaşmasında da İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği misafir takım taraftarı alınmayacağını duyurdu. Talisca`ya bonservis kutusu! Beşiktaş'ın yıldızı Anderson Talisca'nın bonservisinin alınmasını isteyen siyah beyazlı bir taraftar dükkanına 'bonservis kutusu' yaptı. İlgili Haberi Oku