Arsenal’den acı itiraf: Harry Kane’i şişman diye istemedik!

Avrupa'nın devlerini peşinden koşturan Premier Lig'in gol makinesi Harry Kane ile ilgili yapılan son açıklama Arsenal taraftarlarını çok üzecek.

‘ŞiArsenal’in eski oyuncusu ve akademi direktörü Liam Brady’den itiraf: “Kane bize geldi ama şişman diye almadık.” 1993 doğumlu olan Kane, Arsenal’in ezeli rakibi Tottenham’ın formasıyla Premier Lig’de 2014-15 sezonundan beri sırasıyla 21, 25, 29 gol attı. Bu sezon da 23 golde.

Arsenal’in eski futbolcusu Liam Brady, bugün kırmızı-beyazlı ekibin akademisinin başında… Kariyerinde Juventus formasıyla da iki sezon bulunan Brady, Corriere della Sera’ya verdiği röportajda Şampiyonlar Ligi’ndeki Juventus-Tottenham eşleşmesinde İtalyan ekibinin gösterildiği gibi fovori olduğunu düşünmediğini belirtti.

Kanada`da fazla erotik bulundu! Güney Kore`de altın madalya aldı Güney Kore'de düzenlenen PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları'nda Kanada adına yarışan Tessa Virtue ve Scott Moir, ülkelerinde fazla erotik bulunan buz pateni dansları ile altın madalya kazandı. İlgili Haberi Oku

Tottenham’ın Erikssen, Alli ve Kane ile korkutucu bir hücum gücüne sahip olduğunu, Juventus’un ise hücum olarak geçen sezonki düzeyinde bulunmadığını savunan Brady, Kane’in Arsenal’in kapısından döndüğünü de sözlerine ekledi:

“Ne yazık ki, Harry Kane’in 9-10 yaşlarında Arsenal’e geldiği ve şişman bulunarak alınmadığı doğru. Fiziği yeteri kadar atletik bulunmamıştı. Bugün baktığımızda bu bir hataydı. Ama unutmayın ki, alt yaş gruplarında Tottenham da onu birçok kez kiraladı. Futbolcunun kariyer hedefi, inadı, ortaya koyduğu karakter onu bugün olduğu noktaya getirdi. Bugün Messi, Ronaldo ve Lewandowski’den sonra Harry kane gelir. Üstelik daha 24 yaşını bitirmedi”

Mesut Özil`den 3. Selim gafı! `İstanbul`u fetheden padişah` Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, evinde yapılan bir tanıtım videosunda 3. Selim için 'İstanbul'u fetheden padişah' demesi gündeme oturdu. İlgili Haberi Oku

İLGİLİ VİDEO: