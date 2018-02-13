‘ALS için acıyı hisset’ kampanyasına Demba Ba’dan destek!

ALS hastalığına dikkat çekmek için başlatılan 'Acı Biber' kampanyasına ilk destek Demba Ba'dan geldi.

ALS (Amyatrofik Lateral Skleroz) hastalığına dikkat çekmek için üç yıl önce başlatılan “Ice Bucket Challenge” (Bir kova buz) kampanyasından sonra bu kez de “ALSPepperChallenge” (Acı Biber) kampanyası başladı.

ALS için Amerika’da farkındalık yaratmak için başlatılan kampanyaya kısa bir süre içerisinde birbirinden ünlü isimler katılırken, halkaya son eklenen isim NBA’in efsane isimlerinden Shaquille O’Neal oldu.

O’Neal’in canlı yayın sırasında “ALSPepperChallenge” kampanyasına destek vermesinin ardından gittikçe yaygınlaşan etkinlik ALS hastalarının tedavileri için yürütülen çalışmalara da umut oldu.

Demba Ba 286 gün sonra golle döndü! Sosyal medya yıkıldı... Göztepe'ye transferi büyük ses getiren Demba Ba Süper Lig'de 286 gün sonra yeniden golle tanıştı. Sosyal medya Demba Ba'nın golüyle sallandı... İlgili Haberi Oku

Geçtiğimiz Ekim ayında ALS teşhisi koyulan Patty Haberstroh tarafından başlatılan kampanyada öncelikli olarak sıcak acı biber yeniliyor ve daha sonra üç kişinin de daha acı biber yemesi için meydan okunuyor. ALS Terapi Geliştirme Merkezi için 90 günde 50 bin dolarlık bağış toplamayı amaçlayan ve “hiçbir kar amacı” gütmeyen Haberstroh, şu ana kadar 44 bin doları aşan bir bağış topladı.

ABD’de başlayan ve ALS’ye farkındalık yaratmak için Türkiye’de de dalga dalga yayılacağı düşünülen ”ALSPepperChallenge” kampanyasına spor camiasının yanı sıra ünlü isimlerin de Twitter ve Instagram üzerinden #ALSiçinacıyıhisset” hastagi üzerinden destek vermesi bekleniyor.

Kampanyaya destek vermek ve ALS hastaları için farkındalık yaratmak için “Acı biber yediğiniz” videoyu Twitter ve Instagram üzerinden “#ALSiçinacıyıhisset”hashtagi ile paylaşabilirsiniz.

#ALSiçinacıyıhisset etkinliğine ilk destek Göztepe Spor Kulübü’nden geld. İzmir ekibinin yıldızı Demba Ba, ALS hastalığına farkındalık yaratmak için acı biber yiyerek Bursaspor’un yıldızı Sow’a meydan okudu.