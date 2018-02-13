Akın Çorap Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ: ‘Çakal rüya gördü diye kurdun soyu tükenmez’

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, “Her takım borç içinde yüzerken biz Süper Lig'e çıkmaya uğraşıyoruz. Hep söylerim biliyorsunuz, ‘çakal rüya gördü diye kurdun soyu tükenmez’. Giresunspor tarihin en iyi durumunda" dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor’da Başkan Mustafa Bozbağ Teknik Direktör Yılmaz Vural’la düzenledikleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Borç batağı içinde yüzen kulüplerden biri olmadıklarının altını çizen Bozbağ, “Çakal rüya gördü diye kurdun soyu tükenmez” ifadelerini kullandı.

Çocukluğundan bu yana tek hayalinin Giresunspor'u bir üst lige çıkartmak olduğunu belirten Bozbağ, “Ben bu takımı 2012 yılının ağustos ayında aldığımda bir tek düşüncem vardı. Çocukluğumdan beri içinde olduğum bu camiayı arkadaşlarımla beraber nasıl bir üst lige taşırız. Birileri unutuyor her halde Türkiye'nin nadir borçsuz kulüplerinden biri haline geldik. Ben Giresun vilayetinde kurumları içerisinde borçsuz kurum sadece Giresunspor olduğunu düşünüyorum. Bu sezona başlarken de dedim ki, ‘Ben bu takımı şampiyonluğa oynatacağım' ama hata etmişim herhalde, öyle görüyorum yani çünkü bu takım 30 puanken bile farklı tepkiler yükseldi” ifadelerini kullandı.

‘Borç içinde yüzmüyoruz…’

Borç içinde yüzen bir kulüp olmadıklarını hatırlatan Bozbağ, şöyle devam etti: “Futbolcular bir şekilde türbülansa girdiler çıkartmaya çalışıyoruz ama borç içinde yüzmüyoruz. Sahte senetler düzenlemiyoruz, dostumuzun oğluna senet düzenleyip hiç maça çıkmadan 500 bin lira ödemiyoruz daha vesaire vesaire. Ne yapıyoruz Giresunspor'u UEFA tarafından denetletiyoruz. Giresunspor'a 8 tane oyuncu gönderdim 8 tane oyuncu aldım sene başında bir bütçe yaparım o bütçeyi delecek hiçbir transfer yapmadım yapmamda. Sene sonunda Giresunspor'un bütçesi neyse onunla bitirir.”

“Her takım borç içinde yüzerken biz Süper Lig’e çıkmaya uğraşıyoruz” diyen Bozbağ, “Hep söylerim biliyorsunuz, ‘çakal rüya gördü diye kurdun soyu tükenmez'. Giresunspor tarihin en iyi durumunda. Sportif başarı mı? Sportif başarının gelmesi kolay değil, sportif başarı gelsin diye Yılmaz Vural'lar, Aykut'lar, Ahmet Şahinler, Caner'ler buraya geldi. Tutar tutmaz önemli değil biz tutması için savaşıyoruz. Ben hep iyi günde kahraman olmak istemiyorum ben bu takımı Süper Lig’e çıkartmak istiyorum, ben bunun için uğraşıyorum, onun için savaş veriyorum. Her takımın başkanı borçlarla bilemem nelerle uğraşırken biz Süper Lig’e çıkmak için uğraşıyoruz. Hangi sıkıntı olursa olsun bu takımı Süper Lig’e çıkartana kadar uğraşacağız” şeklinde konuştu.

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