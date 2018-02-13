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AEK Atina’nın forveti Sergio Araujo zoru başardı!

Yunanistan'da AEK Atina forması giyen Sergio Araujo, Asteras Tripoli maçında kaçırdığı golle görenleri şaşkına çevirdi.
15:0513 Şubat 2018
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AEK Atina’nın forveti Sergio Araujo zoru başardı!

SKOR DIŞ HABERLER  / Yunanistan Süper Lig’i takımlarından AEK Atina forması giyen forvet Sergio Araujo, Asteras Tripoli maçında kaçırdığı golle ülke gündemine oturdu.

AEK’nın sahasında oynanan maçın 13. dakikasında sol kanattan ceza sahası içine yapılan orta savunmaya çarparak kaleciyi yanılttı.

Kaleciyi geçen top ağlarla buluşmak üzereyken topa dokunan Araujo direğe takıldı ve başarması zor olanı yaparak golü kaçırdı.

Kaçan pozisyon sonrasında olduğu yere çöken Araujo da pozisyona inanamadı.

İşte o anlar;

Etiketler
AEK Atina Sergio Araujo Yunanistan Süper Ligi
Son güncelleme: 15:06 | 13.02.2018
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