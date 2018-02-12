Vücut Geliştirme Şampiyonu, taksi şoförünün belini kırdı!

Girne'de vücut geliştirme şampiyonu olan sporcu, kendisini istediği yere götürmediğini iddia ettiği taksiciyi darp etti.

Kıbrıs Girne’de dün öğleden sonra taksi şoförü Şahin Karakoç ciddi şekilde darp edildi. Olay, Girne Tarsus sokak üzerinde kendisini istediği yere götürmediği gerekçesiyle zanlı C. T.’ın 114 promil alkol tesirinde taksi şoförü Şahin Karakoç’u ciddi şekilde darp etmesi sonucu meydana geldi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kıbrıshaber’in haberine göre; olay sonrasında bel kemiği kırılan taksi şoförü Şahin Karakoç Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesinde kontrol altına alındı…

Türkiye’de vücut geliştirme şampiyonu olduğu öğrenilen zanlı bugün Girne Kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Mahkeme yargıcı Gökhan Asafoğulları; zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk emri verdi.

TAKSİCİLER MAHKEME ÖNÜNDE TOPLANDI

Duruşma öncesinde ise Girne bölgesinde çalışan çok sayıda taksici mahkeme önünde toplandı. Girne polis müdürlüğü ekipleri mahkemede geniş güvenlik önlemi aldı.

Zanlının mahkemeye geliş ve gidişinde kısa süreli arbede yaşanırken taksi şoförleri yaşanan üzücü olaya olan tepkilerini dile getirdi.

“BU ŞİDDET TAM VOYVODALIKTIR”

Taksiciler adına konuşma yapan Adem Çakır, yaşanan olayın taksi şoförlerinin can güvenliğinin olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Birleşik Taksiciler Birliği Genel Sekreteri Murat Karalar ise yaşanan olayın vahametine değinerek, “gideceği yere gitmek için fiyatta anlaşamadığı taksi şoförüne yapılan bu şiddet tam bir voyvodalıktı” dedi.

“EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN”

Bu hafta içerisinde taksicilerin sorunlarını ve yaşanan bu olayı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda yapılacak bir toplantıda ele alacaklarını belirten Karalar, taksiciler olarak zanlının en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini vurguladı.

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