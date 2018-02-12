Usain Bolt’un çılgın part
Jamaikalı efsane atlet Usain Bolt, 7 kadın arkadaşıyla katıldığı bir partide çılgınlar gibi eğlendi.
SKOR DIŞ HABERLER / Efsane atlet Usain Bolt, Trinidad Tobago’da düzenlenen bir karnavala, üzerinde ‘feminist’ yazan bir tişörtle kadın arkadaşlarıyla beraber katıldı.
7 kadın arkadaşıyla beraber düzenlenen bir partiye katılan Bolt, geç saatlere kadar çılgınca eğlendi. 8 kez olimpiyat şampiyonluğu bulunan efsane sporcu, Tribe Ignite Partisi’nde arkadaşlarıyla eğlenceli zaman geçirdi.
Jamaikalı sporcunun üzerinde ‘Feminist’ yazan bir tişört olması ise gecenin dikkat çeken detayları arasında yer aldı.