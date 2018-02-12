Usain Bolt’un çılgın part

Jamaikalı efsane atlet Usain Bolt, 7 kadın arkadaşıyla katıldığı bir partide çılgınlar gibi eğlendi.

SKOR DIŞ HABERLER / Efsane atlet Usain Bolt, Trinidad Tobago’da düzenlenen bir karnavala, üzerinde ‘feminist’ yazan bir tişörtle kadın arkadaşlarıyla beraber katıldı.

7 kadın arkadaşıyla beraber düzenlenen bir partiye katılan Bolt, geç saatlere kadar çılgınca eğlendi. 8 kez olimpiyat şampiyonluğu bulunan efsane sporcu, Tribe Ignite Partisi’nde arkadaşlarıyla eğlenceli zaman geçirdi.

Jamaikalı sporcunun üzerinde ‘Feminist’ yazan bir tişört olması ise gecenin dikkat çeken detayları arasında yer aldı.

Pyeongchang`da yarışan atletlerin Tinder hesaplarını paylaşan bir Instagram sayfası açıldı Pyeongchang'da düzenlenen 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'nda yarışan sporcular çöpçatanlık uygulaması Tinder'a yoğun ilgi gösterdi. Öyle ki; atletlerin Tinder hesaplarındaki profillerinin paylaşıldığı bir Instagram hesabı bile açıldı. Olimpiyat komitesinden yetkililer yaptıkları açıklamada daha önce hiçbir organizasyonda böylesine fazla sayıda prezervatif dağıtmadıklarını söylemişlerdi. Komite sporculara toplam 110 bin prezervatif dağıttı. İlgili Haberi Oku