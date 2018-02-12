Trabzonspor’un iki yıldızı cam seyir terasında

Trabzonspor'da forma giyen Hubocan ve Kucka, Gümüşhane'de açılan cam seyir terasını ziyaret etti.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde geçtiğimiz ay hizmete açılan 240 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek cam seyir terasları arasında yer alan Torul Kalesi Cam Seyir Terası her kesimden ilgi çekmeye devam ediyor. Hizmete açıldığı 5 Ocak tarihinden bugüne 7 bin kişiyi aşan ziyaretçi sayısına ulaşan ve her geçen gün cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerleyen tesisin son ziyaretçileri ise Trabzonspor'un futbolcuları Tomas Hubocan ve Jurac Kucka oldu.

Yalnızca Trabzon'da değil komşu illerde ki turizm merkezlerini de boş vakitlerinde ziyaret eden futbolculara eşleri ve çocukları da eşlik etti.