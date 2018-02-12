Süper Lig puan durumu: 21. hafta maç sonuçları ve gelecek hafta fikstürü | Galatasaray’ın liderlik şansı…

Süper Lig puan durumuna göre 4 takımın puanları birbirine çok yakın. Ya tamam ya devam maçında Fenerbahçe, Başakşehir'i geçerek puan durumunda avantajlı konuma geldi. 21. haftada oynanamayan tek maçta Galatasaray, Antalyaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar galip gelmesi halinde liderliği devralacak. İşte 21. hafta maç sonuçları, Süper Lig güncel puan durumu ve gelecek hafta fikstürü...

Süper Lig’de lider Başakşehir’in Fenerbahçe’ye yenilmesi ile puan durumu tekrar şekillendi. Bu sonucun ardından Galatasaray’ın uzun aradan sonra Süper Lig puan durumuna göre tekrar lider olma şansı bulunuyor. Bu hafta zirvede Fenerbahçe 41, Beşiktaş 40 puana yükselirken, Medipol Başakşehir 43 puanda kaldı. Galatasaray’ın ise maç eksiği ile 41 puanı bulunuyor. Gelecek hafta fikstürüne göre zirvedeki takımlardan sadece Fenerbahçe evinde oynayacak. İşte haftanın sonuçları, gelecek hafta fikstürü ve Süper Lig puan durumu…

GÜNCEL PUAN DURUMU

Fenerbahçe, lider Başakşehir'i devirdi zirve karıştı. Rakibini deplasmanda 2 golle deviren sarı-lacivertliler rakibiyle arasındaki puan farkını eritti. Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golleri; Spor Toto Süper Lig'deki 100. maçına çıkan Fernandao 32. ve 56. dakikalarda kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 41 puana yükselirken, Medipol Başakşehir 43 puanda kaldı.Başakşehir'in son 2 haftada 5 puan kaybetmesinin ardından Galatasaray konuk edeceği Antalyaspor'u mağlup etmesi halinde ligin yeni lideri olacak. Öte yandan Fenerbahçe, M.Başakşehir'in sahasında 31 maçtır süren yenilmezlik serisine son vermiş oldu.

‘GOLLERRİ TEK BAŞIMA ATMIYORUM’

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0 yendiği maçta 2 gole imza atan Fernandao değerlendirmelerde bulundu.

Fernandao attığı goller için mutlu olduğunu söylerken, takım olarak çok iyi olduklarını dile getirdi.

İşte Fernandao'nun maç sonundaki açıklamaları…

”Ben her zaman çalışmalarımı en iyi şekilde sürdürdüm. Her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Aldığımız skordan mutluyum ve ben bu golleri tek başıma atmıyorum. Tüm takım arkadaşlarım bu akşam çok iyi bir katkı yaptı.”

Mehmet Demirkol`dan Başakşehir-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 2-0 yendiği maçı değerlendiren yorumcu Mehmet Demirkol, önemli tespitlerde bulundu. İlgili Haberi Oku