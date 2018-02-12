Selçuk Dereli’den, Başakşehir-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonlara yorum

Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı Başakşehir maçı tartışmalı pozisyonlara sahne oldu. Eski hakem Selçuk Dereli, Meler'in sonuca etki edecek kararlar verdiğini dile getirdi.

SÖZCÜ SKOR / Eski hakem Selçuk Dereli, Başakşehir-Fenerbahçe maçında yaşanan tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

Hakem Halil Umut Meler’in maçta iki penaltıyı ve bir de kırmızı kartı es geçtiğini dile getiren Dereli, şu değerlendirmeleri yaptı;

“Hakem Halil Umut Meler maça iyi başladı. Başakşehirliler'in ilk yarı sonundaki itirazı gereksizdi. Neto'nun koluna çarpan pozisyonda hakem penaltı düdüğünü üflemeliydi. Çünkü Neto'nun sağ kolu açıktı. Kolu ile pozisyonun içerisine dahil oldu. Adebayor'un Neto'ya yaptığı dirsek hareketi ise kırmızı kart gerektirirdi. Guiliano'nun direkten dönen şutunun başlangıcı ofsayttı. Son bölümde Alper'e yapılan müdahale tartışmasız penaltıydı. Sarı kart da gerekirdi. Meler iki tarafın da penaltısını vermeyerek skora kesin olarak etki yaptı.”

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