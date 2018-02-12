Roma’da Cengiz Ünder şov! İki gol bir asist…

İtalya Serie A'da 24. haftanın kapanış maçında Roma, konuğu Benevento'yu 5-2 yenerken 20 yaşındaki milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 2 gol ve 1 asistle adeta yıldızlaştı. Takımına üç puanı getiren Cengiz, attığı ilk golden sonra asker selamı yaparken 82'de alkışlarla oyundan alındı.

İtalya Serie A’da 24. haftanın kapanış maçında milli yıldızımız Cengiz Ünder’in formasını giydiği Roma, son sırada yer alan Benevento’yu konuk etti. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmanın ikinci yarısında Cengiz, sazı eline aldı ve adeta bir resital sundu. Roma karşılaşmayı 5-2 kazanırken 20 yaşındaki genç yıldız iki gol attı, bir de asist yaptı.

Maça 11’de başlayan Cengiz Ünder 82 dakika sahada kalırken teknik direktör Eusebio Di Francesco milli futbolcuyu alkışlatmak için oyundan aldı. Roma taraftarları adeta maçı alan Cengiz’i ayakta alkışladı. Roma’nın golleri 26’da Fazio, 56’da Cengiz’in asistiyle Dzeko, 62 ve 75’te Cengiz ve 90+2’de penaltıdan Defrel’den geldi.

Eusebio Di Francesco, Cengiz Ünder`in müthiş performansını değerlendirdi İtalya Serie A takımlarından Roma Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco, Benevento'yu 5-2 yendikleri maçta 2 gol, 1 asistle yıldızlaşan Cengiz Ünder'in performansı hakkında konuştu. İlgili Haberi Oku

GOLDEN SONRA ASKER SELAMI

56’da Cengiz sağ kanatta süratiyle rakibin ekarte ederek çizgiye indi ve muhteşem ortaladı.

Dzeko kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 62’de ise Perotti’nin sol kanattan yerden içeriye çevirdiği topta tek vuruşla Cengiz topu ağlara gönderdi. Milli futbolcu golden sonra asker selamı verdi.

75’te ise ceza sahası dışından sağ çaprazdan sol ayakla muhteşem bir vuruş yapan Cengiz topu uzak köşeye göndermeyi başardı ve kendisinin 2 takımının ise 4. golünü attı.

Konuk ekipte ise 7’de Guilherme ve 76’da Brignola golleri kaydetti. Benevento, 7 puanla son sırada kalırken Roma 47 puanla dördüncü sıraya oturdu.

| Tutte le foto della vittoria dell’Olimpico! La gallery di #RomaBenevento https://t.co/eS6nXYxBdT pic.twitter.com/eTwVUqGKM0 — AS Roma (@OfficialASRoma) 11 Şubat 2018

Emre Mor`un asisti Celta Vigo`yu kurtaramadı Celta Vigo ile Espanyol'un 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada 75'te oyuna giren milli futbolcu Emre Mor, 80'de Maxi Lopez'in attığı golün asistini yaptı. Emre'nin asistiyle ev sahibi Celta Vigo 2-1 öne geçse de son sözü konuk ekipte 87'de Moreno söyledi. İlgili Haberi Oku