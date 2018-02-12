Rıdvan Dilmen Belhanda’nın kırmızı kartını yorumladı… Caner Erkin üzerinden TFF’ye yüklendi

Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Belhanda'nın pozisyonunu değerlendiren Rıdvan Dilmen, hakemin hatalı olduğunu söyledi. Caner Erkin dışında görüntülerden ceza verilmediğini de hatırlatan Rıdvan Dilmen, Türkiye Futbol Federasyonu'na eleştirilerde bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor’u 3-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Belhanda’nın gördüğü kırmızı kart, tartışmalara neden oldu. Önce Hakan ile tartışan Belhanda, daha sonra hakeme itirazdan ikinci sarı kartı gördü ve oyundan atıldı. Pozisyonu NTV Spor’da yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında değerlendiren Rıdvan Dilmen, hakemin hatalı karar verdiğini söyledi. Görüntü üzerinden Caner Erkin dışında kimseye ceza verilmediğinin de altını çizen Rıdvan Dilmen, TFF’yi Türk futbolunu kaosa sürüklemekle suçladı.

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Rıdvan Dilmen, pozisyonun muallakta kaldığını belirtirken “İkinci sarı gereksiz oldu. Eğer küfür ettiyse doğrudan kırmızı kart göstermesi lazım. Benim gördüğüm kadarıyla ikinci sarı kart haksız… Hakemin bir an önce oyunu başlatması gerekiyordu” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nu da eleştiren Rıdvan Dilmen “Kendi kendilerine bir adet çıkardılar. Milleti kandıralım diye getirdiler ama ellerinde patladı. Hadi verin Emre’ye, Muslera'ya, Babel'e, Şenol Güneş'e, Fatih Terim’e… Veremezsiniz tabii. Çıkardınız durup dururken… Bir Caner’i yakayım diye bütün Türk futbolunu kaosa sürüklediler. Herkesi birer kamerayla çek, en az 10 kişi disipline gider her maç… En kötü kendi kendine küfredersin. Gücünüz yetmez. Hiç kimseye yetmez. Sizin gücünüz kulüplerin istediği adamlara yeter” değerlendirmesinde bulundu.

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GALATASARAY’IN ÜÇ PENALTISI VERİLMEDİ

Galatasaray’ın Antalyaspor karşısında üç penaltısının verilmediğini belirten Rıdvan Dilmen, maçın hakemi Barış Şimşek’i “İlk yarıda Maicon’un Serdar Aziz’e yaptığı müdahale bence kesin kırmızı kart olmalıydı. İkinci yarıda Galatasaray lehine 2 penaltı verilmedi. Bence verilebilirdi. 0-0 olsa hakem verirdi. 3-0 olduğu için vermedi” sözleri ile eleştirdi.