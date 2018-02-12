Pyeongchang’da yarışan atletlerin Tinder hesaplarını paylaşan bir Instagram sayfası açıldı

Pyeongchang'da düzenlenen 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'nda yarışan sporcular çöpçatanlık uygulaması Tinder’a yoğun ilgi gösterdi. Öyle ki; atletlerin Tinder hesaplarındaki profillerinin paylaşıldığı bir Instagram hesabı bile açıldı. Olimpiyat komitesinden yetkililer yaptıkları açıklamada daha önce hiçbir organizasyonda böylesine fazla sayıda prezervatif dağıtmadıklarını söylemişlerdi. Komite sporculara toplam 110 bin prezervatif dağıttı.

Güney Kore’nin Pyeongchang kentinde düzenlenen 2018 Kış Olimpiyat Oyunları’nda yarışan sporcular ünlü çöpçatanlık uygulaması Tinder'a yoğun ilgi gösterdi. 1988’den bu yana olimpiyat oyunlarında olimpiyat köyünde kalan sporculara toplam 110 bin prezervatif dağıtılırken bu rekor sayıda Tinder’ın da katkısı bulunuyor.

Rio 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda atletlerin kullandığı ve daha sonra tüm dünyada yaygınlaşan Tinder, Pyeongchang’da da atletlerin en çok kullanacağı uygulamaların başında geliyor. Öyle ki; atletlerin Tinder hesaplarındaki profillerinin paylaşıldığı bir Instagram hesabı bile açıldı.

Tinder yüzünden prezervatif rekoru kırıldı Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde düzenlenecek kış olimpiyatlarında prezervatif rekoru kırılacak. Atletlere 110 bin prezervatif dağıtılacak. Tinder'ın yaygınlaşmasının prezervatif rekoruna neden olduğu ifade ediliyor. İlgili Haberi Oku

Atletler profillerinde müsabaka esnasında ve antrenmanda çekilmiş fotoğraflarıyla beraber günlük yaşantılarından da kareler paylaşırken hayatları hakkında ufak bilgilere de sayfalarında yer veriyor.

Korea Biomedical Review'un haberine göre prezervatiflerin toplam değeri 93 bin dolar oldu. Olimpiyat komitesinden yetkililer yaptıkları açıklamada daha önce hiçbir organizasyonda böylesine fazla sayıda prezervatif dağıtmadıklarını söylediler.

Alpine skiing, Canada #pyeongchang2018 A post shared by Tinder Pyeongchang (@tinderpyeongchang) on Feb 10, 2018 at 12:09pm PST

Skeleton, Germany #pyeongchang2018 A post shared by Tinder Pyeongchang (@tinderpyeongchang) on Feb 9, 2018 at 8:57am PST