ÖZET İZLE: Başakşehir Fenerbahçe maç özeti izle! Fernandao lideri yıktı! (Süper Lig)

Nefes kesen Başakşehir Fenerbahçe maçını izleyemeyen futbolseverler maç özetini araştırıyor. Sarı-lacivertliler lideri Fernandao'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. Haberimizden Başakşehir Fenerbahçe maç özetini ve Süper Lig maç özetlerini izleyebilirsiniz. İşte zirveyi karıştıran Başakşehir Fenerbahçe maçı geniş özeti...

Fenerbahçe, Başakşehir'in evindeki 31 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada 32. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Fernandao, 56'da bir kez daha sahneye çıkarak durumu 2-0'a getirdi ve 3 puan Fenerbahçe'nin oldu. Liderin puan kaybetmesi ile Süper Lig’de zirvedeki 4 takımın puanları biribirine iyice yaklaştı. İşte Başakşehir Fenerbahçe maç özeti izleme linki ve Süper Ligh maç özetleri…

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Spor Toto Süper Lig'de 21.haftanın dev maçında Fenerbahçe lider Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada 32.dakikada takımını 1-0 öne geçiren Fernandao, 56'da bir kez daha sahneye çıkarak durumu 2-0'a getirdi ve 3 puan Fenerbahçe'nin oldu.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ İZLE!

Bu sonucun ardından puanını 41'e çıkaran Fenerbahçe 3. sıraya yükseldi ve 43 puanda kalan rakibiyle farkı 2'ye indirdi. 2 maç sonra galibiyeti hatırlayan sarı lacivertliler şampiyonluk yolunda altın değerinde bir 3 puan kazanırken, 2 haftada 5 puan kaybeden Medipol Başakşehir ise ağır bir yara aldı.

BAŞAKŞEHİR 31 MAÇTIR YENİLMİYORDU

Geçtiğimiz sezon evinde mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, bu başarısını bu sezonda da sürdürdü. Medipol Başakşehir'in, Fenerbahçe maçı öncesinde sahasında 31 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyordu. Abdullah Avcı'nın ekibi, ligin ilk yarısında sahasında oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, ikinci yarının ilk maçında da evinde Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup etmeyi başardı. Abdullah Avcı'nın ekibi, sahasındaki son 31 maçta 24 galibiyet alırken, 7 karşılaşmada da beraberlikle ayrıldı.

SÜPER LİG MAÇ ÖZETLERİ İZLE!

Başakşehir'in yenilmezlik serisi 31 maç boyunca sürdü. Fenerbahçe maçının sonucuyla birlikte seri de sona ermiş oldu.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE 2 EKSİK

Medipol Başakşehir'de Mossoro kadroda yer almazken Elia yedek soyundu. Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı devam eden Mossoro'ya görev vermezken Elia'yı yedek soyundurdu. Avcı, zorlu mücadelede Arda Turan'ı ise ilk 11'de sahaya dürdü.

Öte yandan turuncu lacivertli ekipte kart cezalısı olan Emre Belözoğlu da bu önemli mücadelede takımını yalnız bıraktı.

FENERBAHÇE'DE NETO VE GIULIANO 11'DE

Fenerbahçe'de Janssen, Skrtel ve İsmail Köybaşı sakatlıkları sebebiyle Medipol Başakşehir mücadelesinde forma bulamadı. Sakatlıkları sona eren Luis Neto ile ligin 18'inci haftasında oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında omzu çıkan Giuliano 11'de görev aldı Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aykut Kocaman, Şener Özbayraklı'ya ise görev vermedi.

ARDA TURAN İLK KEZ 11'DE

Medipol Başakşehir'in devre arasında Barcelona'dan kadrosuna kattığı Arda Turan, yeni takımıyla ilk kez 11'de forma şansı buldu. Teknik direktör Abdullah Avcı sakat oyuncuların yokluğunda Arda Turan'a ilk 11'de şans verdi.