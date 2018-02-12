ÖZET: Galatasaray Antalyaspor maç özeti izle! Süper Lig’in yeni lideri Galatasaray!

Galatasaray Antalyaspor maçında 3-0 kazanan Cimbom ligin yeni lideri oldu. Tribündeki taraftların bir an oturamadığı bir maça sahne olan Galatasaray Antalyaspor maçı özet görüntülerini sabırsızlıkla bekleyen futbol severler için haberimizin içerisinde Galatasaray Antalya maç özeti yer alıyor. İşte Galatasaray için adeta dönüm noktası taşıyan Galatasaray Antalyaspor özeti ve maçın golleri...

Süper Lig’in 21. haftasının kapanış maçında ligin zirvesindeki takım değişti. Galatasaray evinde ağırladığı Antalyaspor’u Gomis’in 2 ve Feghouli’nin golleriyle 3-0 yenerek Süper Lig puan tablosunda birinci sıraya yükseldi. Gomis’in attığı iki gol ve güzel oyunuyorla taraftarı coşturduğu karşılaşmada maçın adamı oldu. İzleyenleri bir dakika olsun yerinde oturtmayan Galatasaray Antalyaspor maç özeti bile gol pozisyonları ve maçın golleriyle izleyenleri ekrana kilitleyecek. Maç boyunca susmayan Galatasaray taraftarı takımının sergilediği oyunla stattan memnun ayrıldı. Galatasaray Antalya maçının heyecanlı anlarını kaçıran futbol severler için Galatasaray Antalyaspor maç özetini, golleri ve önemli anlarını yer aldığı karşılaşmanın özeti aşağıda bulunan linkten izleyebilirsiniz.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI ÖZETİ İZLE

Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın kapanış maçında Galatasaray, Antalyaspor'u konuk etti. Fenerbahçe'nin deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmesinin ardından liderlik fırsatı yakalayan Galatasaray, rakibini 3-0'lık skorla rahat geçti ve 44 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Antalyaspor ise 21 puanda 15. sırada kaldı.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI ÖNCESİ “ŞEHİTLER ÖLMEZ” SESLERİ

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray – Antalyaspor mücadelesi öncesi Galatasaraylı tribünler “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” tezahüratlarında bulunurken, deplasman tribününde bulunan Antalyasporlu taraftarlar da bu tezahüratlara destek verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda hayatını kaybeden şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

GALATASARAY'DA KALE CARRASSO'YA EMANET

Fernando Muslera'nın Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşmesinden ötürü Antalyaspor maçında kaleyi Fransız file bekçisi Cedric Carrasso korudu. Teknik direktör Fatih Terim, kupa maçlarındaki performansı nedeniyle Eray İşcan'ı tercih etmedi. Öte yandan sakatlığı bulunan Jason Denayer yerine ise Serdar Aziz yeniden ilk 11'e döndü.

BELHANDA İLK 11’DE BAŞLADI, TOLGA, YASİN VE MARIANO'YA KESİK YEDİ

Teknik direktör Fatih Terim, Demir Grup Sivasspor maçının kadrosundan Fernando Muslera ve Jason Denayer değişiklikleri hariç 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli çalıştırıcı; Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'inde bulunan Yasin Öztekin, Tolga Ciğerci ve Mariano'yu Antalyaspor maçında ilk 11'e dahil etmezken, bu isimler yerine kupa performansıyla hocasının takdirini kazanan Martin Linnes, bir süredir ilk 11'e hasret olan Younes Belhanda ve kaptan Selçuk İnan'ı sahaya sürdü.

MİLAN’IN YÖNETİCİSİ GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇINI TAKİP ETTİ

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçını takip edenler arasında sürpriz bir isim vardı. İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan'ın İcra Kurulu Başkanı olan Çinli işadamı David Han Li, Galatasaray – Antalyaspor müsabakasını Türk Telekom Stadyumu'nda takip etti. İş seyahati için İstanbul'a gelen David Han Li, Galatasaray – Antalyaspor müsabakasını takip etmek için Galatasaray Kulübü yetkilileri ile iletişime geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, Çinli işadamına Antalyaspor mücadelesini takip edebilmesi için 2041 numaralı locayı tahsis etti. David Han Li, İtalya'da Milan başkanının sağ kolu olarak da anılıyor.