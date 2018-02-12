Orhun Ene’den örnek davranış! Takımının attığı basketi iptal ettirdi

Beşiktaş'ın TOFAŞ'a 60-58 yenildiği maçta kendi takımının attığı baskete itiraz eden Orhun Ene basketi iptal ettirdi.

Beşiktaş Sompo Japan-Tofaş maçında ilginç bir an yaşandı. Bursa ekibinin basketine koç Orhun Ene itiraz etti ve 24 saniye dolduğu gerekçesiyle basketin geçersiz olmasını istedi.

Maç sonu konuşan Orhun Ene pozisyonla ilgili olarak “İnsanlar bizi itiraz ederken görüyorlar ama ben hak etmediğim hiçbir şeye itiraz etmiyorum. Karşı taraf haklıysa ben doğruyu söylerim, haksız yere bir şey kazanmak istemem. Bu ekstra bir şey değil” diye konuştu.

Zeynepgül Ene de bir tweet atarak eşinin hareketine destek çıktı ve şöyle yazdı: “Ne kadar gurur duysam az..Biz her gece başını yastığa huzurla koyan bir aileyiz.En büyük zenginliğimiz ve galibiyetimiz de bu..”

Melih Mahmutoğlu`ndan `tokat` açıklaması ve Ergin Ataman`a yanıt Fenerbahçe Doğuş takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, Zeljko Obradovic ile yaşadığı tokat olayı sonrası basında yer alan iddialara sert bir yanıt verdi ve Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın iddialarını yalanladı İlgili Haberi Oku