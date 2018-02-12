Neymar’dan Boluspor’a 75 bin TL!

Boluspor’un yıldızı Andre Santos, dünya yıldızı arkadaşı Neymar Boluspor milli piyango bileti satarak formasını giydiği kulübüne katkı sağladı. Brezilyalı Neymar arkadaşına destek olmak için yüklü miktarda bilet aldı.

Boluspor'un Brezilyalı yıldızı Andre Santos, Bolu ve Boluspor'u tanıtmaya devam ediyor. Geldiği günden beri Bolu turizmine katkı sağlayan Andre Santos geçtiğimiz günlerde Fransa'da doğum günü olan Neymar'ın yanına giderek özel gününde birlikte olmuştu.

Sayılı davetlinin bulunduğu doğum gününde birçok dünya yıldızı bulunurken, Boluspor'un Brezilyalısı da Bolu ve Boluspor'u tanıtmaya devam ederken kulübün çekilişe sunduğu Boluspor Milli piyango biletlerinden Neymar da Silva Santos Junior’a satarak katkı sağladı.

Boluspor yeni yıla Milli piyango ile start verirken, yönetim kurulu kulübe gelir getirici kaynaklar yaratmak için çekiliş düzenlemişti. 100.000 bin adet bilet bastırılırken, Milli Piyango ile ortaklaşa yapılacak çekiliş 28 Şubat'ta yapılacak.

(Köroğlu gazetesi)

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