Mehmet Demirkol’dan Başakşehir-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 2-0 yendiği maçı değerlendiren yorumcu Mehmet Demirkol, önemli tespitlerde bulundu.

Yorumcu Mehmet Demirkol, NTV Spor’da Başakşehir – Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

Fenerbahçeli Nabil Dirar’ın kendisini çok şaşırttığını söyleyen Demirkol, Aykut Kocaman’ı tebrik edilmesi gerektiğini dile getirdi.

İşte Demirkol’un açıklamalarından satır başları;

“Fenerbahçe, Başakşehir’i paramparça etti. Abdullah Avcı, oynamaya gelmemişler diyor ama 34 pozisyonu var. Oynatmayan takım derken, Abdullah Avcı duruma sinirlenmiş biraz. Fenerbahçe, oynatmama tersine en pozitif oyununu oynadı. Kazanmak üzerine oynadı. Aykut Kocaman’ı eleştiriyoruz ama şimdi tebrik etmek gerekiyor.”

“Abdullah Avcı, Galatasaray veya Beşiktaş’ın başında olsa ve lider olsa, bu kadro ve oyun ile Fenerbahçe’nin karşısına çıksa hayat onun için çok zor olur. Fenerbahçe’nin ikinci golünde Isla golü atarken Arda ve İrfan Can, Isla ile koşmayı bırak yürümedi bile. Böyle oynarsan kusura bakma ama yenilirsin. Emre, ligin en iyi oyuncusu kabul ama diğer önemli eksikler de vardı. Mossoro büyük eksiklikti. Hiç baskı yapamadı Başakşehir.” Aykut Kocaman`dan Volkan Demirel`e kritik uyarı! Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir deplasmanında 1-0 öne geçtiği golün ardından sarı-lacivertliler adına tehlikeli bir durum yaşandı. İlgili Haberi Oku

“ARDA TAKIMI KURTARMAZ, DEĞER KATAR”

“Fenerbahçe, oyunuyla kazandı oyuncusuyla değil. Hiçbir oyuncu için süper diyemem ama takım olarak kazandı. Başakşehir, oyunuyla kaybetti. Bugün oyuncular değil, teknik direktörler çarpıştı. Arda, çok beğendiğim bir oyuncu, haksızlık istemem. Ama Emre, takımı kurtaran bir oyuncu. Giuliano, takımı kurtarır. Arda kurtarmaz, takıma değer katar. İyi bir sol açık oyuncusu. Merkeze geçtiğinde aynı değeri göremiyoruz. Arda’dan gel bizi kurtar diye bir şey bekleyemezsin. Arda’nın eksiği, bu kadar eksiği olan bir takımı daha eksiltti.”

“ALPER’İN POZİSYONU NET PENALTIYDI”

“Başakşehir’in pozisyonunda Neto’nun eli kapalı olabilir ama Fenerbahçe’de Alper’in pozisyonu net penaltıydı. Fenerbahçe, topu kaptığında 5 kişiyle birlikte ceza alanına girdi. Başakşehir, topu sadece Arda ve İrfan Can’a verdi. ”

“DIRAR KONUSUNDA ŞAŞIRMIŞ DURUMDAYIM”

“Özellikle Dirar konusunda şaşırmış durumdayım. Sezon başında fizik olarak bu kapasiteye gelebileceğini hayal bile edememiştim. Aykut Kocaman’ın ”Rakiplerimizi bükeceğiz” sözleri doğru olmaya başladı. Fiziksel olarak çok iyi bir takım oldu. Sonuç olarak yine takım, Giuliano’ya bakıyor ama fizik çok iyi. Fenerbahçe, bu konsantrasyona aç. Bugün oyun bakımından zirve yaptı. Tabii Başakşehir’in eksiklerini de unutmamak lazım.”

Selçuk Dereli`den, Başakşehir-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonlara yorum Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı Başakşehir maçı tartışmalı pozisyonlara sahne oldu. Eski hakem Selçuk Dereli, Meler'in sonuca etki edecek kararlar verdiğini dile getirdi. İlgili Haberi Oku