MAÇ ÖZETİ: Roma Benevento maçında, Cengiz Ünder coştu! İşte Roma Benevento geniş özet ve goller…

Genç yeteneğimiz Cengiz Ünder Roma'da coştu, Roma Benevento maçında Cengiz Ünder fırtınası esti. Roma Benevento maçında Cengiz Ünder mükemmel bir performans sergileyerek 2 gol 1 asistle 3 gole doğrudan katkıda bulundu. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in parladığı Rorma Benevento maçının özeti araştırılmaya başladı. İşte Roma Benevento maç özeti ve merak edilenler...

Roma Benevento maçında Cengiz Ünder, 2 gol ve 1 asistle adeta yıldızlaştı, Roma Benevento maç özeti en çok araştırılanlar arasına girdi. Takımına üç puanı getiren Cengiz, attığı ilk golden sonra asker selamı yaparken 82’de alkışlarla oyundan alındı. İtalya Serie A’da 24. haftanın kapanış maçında Roma, konuğu Benevento’yu 5-2 yenerken 20 yaşındaki milli futbolcumuz sahanın en dikkat çeken isimlerinden oldu. Yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten Roma Benevento maç özetini izleyebilirsiniz…

ROMA BENEVENTO MAÇ ÖZETİ

ROMA BENEVENTO MAÇI DETAYLARI

İtalya Serie A'da 24. haftanın kapanış maçında milli yıldızımız Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, son sırada yer alan Benevento'yu konuk etti. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmanın ikinci yarısında Cengiz, sazı eline aldı ve adeta bir resital sundu. Roma karşılaşmayı 5-2 kazanırken 20 yaşındaki genç yıldız iki gol attı, bir de asist yaptı.

Maça 11'de başlayan Cengiz Ünder 82 dakika sahada kalırken teknik direktör Eusebio Di Francesco milli futbolcuyu alkışlatmak için oyundan aldı. Roma taraftarları adeta maçı alan Cengiz'i ayakta alkışladı. Roma'nın golleri 26'da Fazio, 56'da Cengiz'in asistiyle Dzeko, 62 ve 75'te Cengiz ve 90+2'de penaltıdan Defrel'den geldi.

CENGİZ ÜNDER’DEN ASKER SELAMI!

56'da Cengiz sağ kanatta süratiyle rakibin ekarte ederek çizgiye indi ve muhteşem ortaladı. Dzeko kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 62'de ise Perotti'nin sol kanattan yerden içeriye çevirdiği topta tek vuruşla Cengiz topu ağlara gönderdi. Milli futbolcu golden sonra asker selamı verdi. 75'te ise ceza sahası dışından sağ çaprazdan sol ayakla muhteşem bir vuruş yapan Cengiz topu uzak köşeye göndermeyi başardı ve kendisinin 2 takımının ise 4. golünü attı.

| Tutte le foto della vittoria dell’Olimpico! La gallery di #RomaBenevento https://t.co/eS6nXYxBdT pic.twitter.com/eTwVUqGKM0 — AS Roma (@OfficialASRoma) 11 Şubat 2018

Konuk ekipte ise 7'de Guilherme ve 76'da Brignola golleri kaydetti. Benevento, 7 puanla son sırada kalırken Roma 47 puanla dördüncü sıraya oturdu.