Kırmızı kart gören oyuncu sahaya silahla döndü!

Fransa'da Saint-Eloi takımında forma giyen 27 yaşındaki Axel, kırmızı kart gördüğü maçta sahaya silahla döndü ve rakibini tehdit etti. Tutuklanan futbolcu 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SKOR DIŞ HABERLER / Fransa’da yerel ligde forma giyen bir futbolcu, kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından rakibini silahla tehdit edince tutuklandı.

Saint-Eloi takımında forma giyen 27 yaşındaki Axel, Baroc oyuncusu Slimane’ye yaptığı faul sonrasında kırmızı kartla cezalandırıldı. Kırmızı kart gördükten sonra silahla sahaya geri dönen Axel’in silahını tartıştığı rakip oyuncu Slimane’ye doğrulttuğu ifade edildi.

27 yaşındaki futbolcu Axel’in 4 ay hapis cezası aldığı öğrenilirken kardeşi Hanry’nin ise silah satıcılığından 3 ay hapis cezası aldığı belirtildi. Yerel yetkililer olay ilgili yaptıkları açıklamada, böyle bir durumun tekrar yaşanmaması için güvenlik düzeyini arttıracaklarını duyurdu.

Saint-Eloi Başkanı Sylvain Giraud ise, “Kırmızı kart gördükten sonra soyunma odasına kadar ona eşlik ettim. Üzerini değiştirdi ve eve gitti. Daha sonra sahaya silahla girdiğini gördük ve tartışma yaşadığı oyuncuya silah doğrulttu. Polis silahı ele geçirdiğinde mermi namludaydı. Kimse ne olduğunu anlamadı” açıklamasını yaptı.

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