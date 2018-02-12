İtalya’da Cengiz Ünder fırtınası!

Roma formasıyla geçtiğimiz hafta ilk golünü atan Cengiz Ünder, bir kez daha sahneye çıktı. Benevento'yu 5-2 yendikleri karşılaşmada iki gol-bir asist ile yıldızlaşan 20 yaşındaki futbolcu İtalya'yı ayağa kaldırdı.

Roma’nın evinde Benevento’yı 5-2 mağlup ettiği maçta 2 gol 1 asistle oynayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder İtalya basınında gündem oldu. Skora etki etmesi dışında süratine ve dripling yeteneğine de dikkat çekildi, 2002’de Lazio-Inter maçındaki Emre Belözoğlu’nden sonra, Serie A’da bir maçta iki gol atan ilk Türk futbolcu olduğu vurgulandı. İtalyan basınından öne çıkanlar:

Eusebio Di Francesco, Cengiz Ünder`in müthiş performansını değerlendirdi İtalya Serie A takımlarından Roma Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco, Benevento'yu 5-2 yendikleri maçta 2 gol, 1 asistle yıldızlaşan Cengiz Ünder'in performansı hakkında konuştu. İlgili Haberi Oku

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Cengiz Benevento’yu yere serdi

Roma Olimpiyat genç Türk’ün şovuna sahne oldu. Dzeko’ya yaptığı ‘al da at’ asisti ile takımın öne geçmesini sağladı, ardından iki de gol attı. Cengiz Ünder maçı değiştiren isimdi.

CORRIERE DELLO SPORT: Roma Türk mücevheri buldu

Sarı-kırmızılılar ilk yarı süründü. İkinci yarıysa Türk futbolcu sahneye çıktı. Cengiz Benevento’yu 2 gol-1 asistle bitirdi. Süper Ünder ne iki gol attı ama! Maçta Ünder şov vardı. Roma bir Türk mücevheri buldu.

CALCIO NEWS: Cengiz Ünder şimdi süper

Türk futbolcu Roma’yı Benevento karşısında sürükledi. Sezon başıyla mukayese edildiğinde Cengiz Ünder bambaşka bir futbolcu oldu. Birkaç hafta önce Cengiz Ünder nasıl bir oyuncu diye sorulsa, kendisi hakkında olumlu şeyler söylemek biraz zor olurdu. Yazın neden ‘Türk Dybala’ dendiği şimdi daha iyi anlaşılıyor. Serie A’da fark yaratabilir.

CORRIERE DELLA CITTA: Sniper vuruşuyla iki gol

Maçın en iyi oyuncusu Cengiz Ünder’di. Olimpiyat Stadı’nda, hakiki sniper vuruşuyla attığı iki golle kilidi açan isimdi.

EUROSPORT ITALIA: Füze kadar hızlıydı

Dzeko’ya yaptığı asistte etkileyici bir sürate ulaştı, füze kadar hızlıydı. Di Francesco’nun takımının yükselen yıldızı Cengiz Ünder, iki de gol attı. Her iki ayağıyla da güçlü şut çekebiliyor. Maçın en iyi futbolcusuydu.

GIALLO ROSSI: Yıldızı Olimpiyat’ın gökyüzünde parladı

Cengiz Ünder’in yıldızı Olimpiyat Stadı’nın gökyüzünde parladı. Sahadaki en iyi futbolcuydu. Kıymetli iki golünün dışında bir de Dzeko’nun tam kafasına bir gol pası attı.

CHIARA ZUCCHELLI: Ehliyeti bile yoktu, tüm stat alkışladı

İtalya’nın kadın spor yazarlarından Chiara Zucchelli de genç yıldızın gelişimini anlatan bir yazı kaleme aldı: Cengiz Ünder sezonun ilk yarısını dil problemleri ve güvensizlik duygusuyla geçirdi. Ehliyeti bile yoktu, her yere şöförle gidiyordu. Oynamadığı dönemde de Di Francesco kendisine dikkat kesilmişti. Benevento karşısında tüm hünerlerini sergiledi. 80’de oyundan çıkarken tüm stat kendisini alkışladı.