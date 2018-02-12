Hugo Rodallega’dan transfer itiraf

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giyen Hugo Rodallega, ara transferde kulüpten ayrılmak üzere olduğunu ancak transferin son anda gerçekleşmediğini itiraf etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor’un forveti Hugo Rodallega, ülkesinin takımlarından Atletico Nacional'e transferinin son anda gerçekleşmediğini açıkladı.

Kolombiya'da bir radyoya açıklamalarda bulunan yıldız forvet, “Onlarla birçok kez iletişime geçtim. Bu yıl ben ve menajerimle birçok kez görüştüler. Ancak Trabzonspor ile olan kontratımdaki serbest kalma maddesi bu transferi engelledi. Kulüp başkanı Victor Marulanda ile zaten iyi ilişkilerimiz var. Beni daha önce de istemişlerdi” dedi.

Bordo-mavililerde bu sezon ligde sadece üç maça ilk 11'de başlayan Rodallega'nın bu ifadeleri, takımdan ayrılmak için epey çabaladığını ortaya koydu. Kolombiya'da transfer dönemi 9 Şubat'ta sona erdi.

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