Hamza Hamzaoğlu: ‘Başımıza bela oldu’

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de konuğu Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Hesapta olmayan goller yedik. Çıkarken kaptırdığımız toplar başımıza bela oldu. Yapacak bir şey yok. İkinci yarı gol bulmak ve oyunun akışını değiştirmek istedik ama olmadı" dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, deplasmanda alınan 3-0’lık Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Hamzaoğlu, “Hesapta olmayan goller yedik. Çıkarken kaptırdığımız toplar başımıza bela oldu. Yapacak bir şey yok. İkinci yarı gol bulmak ve oyunun akışını değiştirmek istedik ama olmadı. Galatasaray bizden daha iyi oynadı ve hak ettiği bir galibiyet aldı” ifadelerini kullandı.

Hamzaoğlu kümede kalma mücadelesi veren ve zor günler geçiren takımının geleceği ile ilgili, “Şimdi Kayserispor maçı önemli. İnşallah haftaya kazanırız. Artık o maça hazırlanacağız.” diye konuştu. Ligde kalmak için puan hesabı yapmadığını da söyleyen Hamza Hamzaoğlu, “Ligde kalmamız için maçları tek tek kazanmamız gerekiyor. Alabildiğimiz kadar puan alıp, sezon sonunda sıralamadaki yerimize bakacağız. Birkaç hafta içinde çok daha iyi bir Antalyaspor izleyeceğiz” diye konuştu.

“Fatih Terim, Galatasaray için çok önemli bir isim”

Fatih Terim ve Tudor döneminin kıyaslanması hakkında sorulan bir soruyu yanıtlayan Hamza Hamzaoğlu, “Bu konuda değerlendirmeyi yapmasam daha iyi olur. Bu saatten sonra bu değerlendirmenin anlamı yok. Ama Fatih Hoca, Galatasaray için çok önemli bir insan. Galatasaray deyince akla ilk gelen isim Fatih Terim. Başarılar diliyorum kendisine. Tudor'la ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Elinden geleni kısmen yapabildi, kısmen yapamadı” dedi.

40. dakikada 2 oyuncu değiştirmesiyle ilgili olarak da konuşan Hamzaoğlu, “Yanlış ilk 11'le çıktığımızı düşünmüyorum. Maçı biraz daha ileriye taşıyabilseydik daha farklı olabilirdi. Arka arkaya toplar kaptırarak goller yedik. Galatasaray gibi bir takıma karşı böyle yakalanırsanız affetmiyorlar. Çok iyi oyuncuları var, bu gerçek. Galatasaray'ı da tebrik ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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