Galatasaray’da göreve başlayacak olan Gökhan Zan’dan ilginç ‘tweet’ler!

Galatasaray'da göreve başlayacak olan eski milli savunmacı Gökhan Zan, Twitter hesabından yaptığı ilginç paylaşımlarla sosyal medyada gündeme oturdu!

Galatasaray’da teknik ekipte göreve başlayacak olan eski milli futbolcu Gökhan Zan’ın şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar sosyal medyada gündeme oturdu. Gökhan Zan’ın “EeeeEvet bir iş durum var ortada bu ay önce de bir durum var ortada bu” şeklinde attığı tweet şaşkınlık yaratırken Zan bu paylaşımını bir süre sonra sildi.

Aynı anda saat 17.21’de Gökhan Zan’ın Twitter hesabından Galatasaray’ın stadı Türk Telekom Stadı’nın 10 Kasım 2017’de yaptığı bir paylaşımın altına “En iyi olacak bir durum var ortada ülke olarak” ifadeleriyle bir tweet atılması akıllara Gökhan Zan’ın Twitter hesabının ‘hack’lendiği ihtimalini de getirdi.

Bu iki sırrı çözülemeyen paylaşım ayrıca bir zamanlar Galatasaray ve Beşiktaş forması da giyen savunmacı Dany Nounkeu’nun unutulmaz “var böyle dönemler ve hiçbir şey inşaat ama hızlı bir şekilde çok ANKET baş bilmeniz gerekir barcelona futbol kalitesinde bir modeldir” paylaşımını da hatırlattı.

var böyle dönemler ve hiçbir şey inşaat ama hızlı bir şekilde çok ANKET baş bilmeniz gerekir barcelona futbol kalitesinde bir modeldir — Nounkeu Dany (@NounkeuD) 1 Mayıs 2013

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