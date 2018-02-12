Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Antalyaspor maçındaki Martin Linnes tercihine açıklık getirdi

Galatasaray'ın Antalyaspor ile sahasında oynadığı maça Mariano yerine Linnes ile başlayan Fatih Terim, bu tercihi neden yaptığını anlattı.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor’u konuk etti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor karşısında sağ bekte Mariano yerine Linnes’i tercih etti. Galatasaray’ın bu sezon yaptığı transferler arasında en çok beğenilen isimlerden biri olan Mariano’nun neden yedek kaldığını Fatih Terim, maçtan önce beIN Sports mikrofonlarına açıkladı.

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İki futbolcusunun da iyi durumda olduğunu belirten Fatih Terim “Sağ tarafta hem Martin hem Mariano ile alternatifli bir durumumuz var. Mariano tabii önemli bir oyuncu bizim için ama bu maç, geçen maç çok efor sarf eden Martin’e şans vermek istedim. Bugün bence hak onundu” dedi.

İLK 11’DE BEŞ DEĞİŞİKLİK YAPTI

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında evindeki Antalyaspor maçına geçtiğimiz haftaya göre zorunlu değişikler yaptı. Cezalı Fernando Muslera yerine kalede Carrasso, Sivasspor maçında sakatlanan Denayer'in yerine de Serdar Aziz ilk 11'de. Teknik Direktör Fatih Terim, hafta içi kupada performansını beğendiği Belhanda ve Linnes'e de 11'de görev verdi. Geçtiğimiz hafta deplasmandaki Sivasspor maçında 11’de başlayan Yasin, Antalya karşılaşmasında yedek kulübesinde. Kaptan Selçuk İnan da ligde iki hafta sonra 11'e döndü.