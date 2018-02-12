Galatasaray evindeki yenilmezliğini 17’ye çıkardı

Galatasaray, Antalyaspor galibiyeti ile ligde Türk Telekom Stadyumu’ndaki yenilmez serisini 17’ye yükseltti.

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında evinde Antalyaspor'u 3-0 ile geçti. Aslan, bu müsabaka ile Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmezliğini 17 maça çıkardı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 15 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de berabere kaldı.

Rıdvan Dilmen Belhanda`nın kırmızı kartını yorumladı Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Belhanda'nın pozisyonunu değerlendiren Rıdvan Dilmen, hakemin hatalı olduğunu söyledi. İlgili Haberi Oku

Galatasaray, ligde evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1'lik skorla aldı.

CARROSSO İLK KEZ

Öte yandan Süper Lig'de geçtiğimiz hafta deplasmandaki Sivasspor müsabakasında Fernando Muslera sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Teknik Direktör Fatih Terim, Muslera'nın yerine kalede Cedric Carrosso'ya şans verdi. Fransız kaleci, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile ilk ligde 11'de başladı. Carrosso, daha önce Sivas Belediyespor ile Türk Telekom Stadyumu'ndaki Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında 11'de görev almıştı.

Maç boyunca iyi oyun sergileyen deneyimli file bekçisi, karşılaşmayı gol yemeden kapattı. Carrasso'ya maç önü ve maç sırasında sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarıyla destek verdi.