Galatasaray Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte GS Antalya maçını yayınlayacak kanal!

Sezonun en kritik karşılaşmasına çıkan Galatasaray Antalyaspor'u yenmesi halinde yeni lider olacak. Karşılaşma için seferber olan taraftarlar Galatasaray Antalya maçı saat kaçta, hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki Galatasaray Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte cevabı...

Fenerbahçe’nin Başakşehir’i yenmesinin ardından gözler Galatasaray Antalyaspor maçına çevrildi. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında belki de sezonun en kritik maçına çıkıyor. 45 bin taraftarın tıklım tıklım doldurmasının beklendiği Türk Telekom Stadyum’unda Antalyaspor’u misafir edecek olan sarı kırmızılı ekip, kazanması halinde puan durumunda yeni lider olacak. Başta Galatasaray olmak üzere tüm taraftarların kilitlendiği Galatasaray Antalya maçı saat kaçta, hangi kanalda diye araştırılıyor. Google üzerinden de en çok aranılan konuların başında gelen Galatasaray Antalya maçı saati ve kanalı en merak edilen konular arasında yer alıyor. Evinde oynadığı oynadığı son 16 maçtan da yenilgi yüzü görmeden ayrılan Galatasaray, zorlu Antalyaspor maçını da kazanarak hem ligde lider olmak istiyor hem de yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor. Peki bu haftaki liderin yeniden belli olacağı Galatasaray Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI KAÇTA? GALATASARAY ANTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray’ın puan durumdan yeni lider olup olmayacağının belli olacağı zorlu maç Halil Barış Şimşek hakemliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak. 45 bin taraftarın tribünden destek vermesi beklenen dev mücadeleye dair Galatasaray Antalyaspor maçı saati ve hangi kanal olduğu merak edilen konuların başında geliyordu. Galatasaray Antalya maçı 12 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY ANTALYASPOR MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray: Carrasso, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Antalyaspor: Ferhat, Nazım, Celustka, Sakıb, Diego, Chicco, Charles, Maicon, Emre, Danilo, Deniz Kadah

GALATASARAY ANTALYAPSPOR BİLET FİYATLARI

Kategori 1 : 400 TL

Kategori 2 : 350 TL

Kategori 3 : 300 TL

Kategori 4 : 300 TL

Kategori 5 : 250 TL

Kategori 6 : 175 TL

Kategori 7 : 130 TL

Kategori 8 : 100 TL

Kategori 9 : 80 TL

Kategori 10 : 65 TL

Kategori 11 : 55 TL

Kategori 12 misafir : 55 TL

Kategori 1 : 400 TL

Kategori 2 : 350 TL

Kategori 3 : 300 TL

Kategori 4 : 300 TL

Kategori 5 : 250 TL

Kategori 6 : 175 TL

Kategori 7 : 130 TL

Kategori 8 : 100 TL

Kategori 9 : 80 TL

Kategori 10 : 65 TL

Kategori 11 : 55 TL

Kategori 12 misafir : 55 TL

45 BİN GALATASARAYLI TRİBÜNLERİ DOLDURACAK

Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'ın en büyük avantajı yine taraftarı… Sarı-Kırmızılı futbolseverler Antalyaspor maçının biletlerine yoğun ilgi gösterirken, hafta içi olmasına rağmen bugün tribünde 40 bin seyircinin yer alması bekleniyor. Aslantepe'de çıktığı 10 lig maçında da yenilgi yüzü görmeyen ve 11 galibiyet, 1 beraberlik ile müthiş bir istatistiğe ulaşan Galatasaray, şampiyonluk yolunda Antalya engelini de aşmak istiyor. Taraftarların maç öncesinde hem teknik direktör Fatih Terim'i hem de futbolcuları tribüne çağırıp, motive edeceği öğrenildi.

MUSLERA CEZALI GÖZLER CARROSSO’DA

Galatasaray-Antalyaspor karşılaşması öncesi Cim Bom'da en büyük sorun Muslera'nın cezalı olması. Uruguaylı file bekçisinin yerine bugün kaleyi Carrosso'nun koruması bekleniyor. Eray'ın daha önce Türkiye Kupası'nda 2-2 biten Konyaspor maçında yaptığı hatalar nedeniyle teknik direktör Fatih Terim'in 36 yaşındaki Carrosso'yu oynatacağı öğrenildi. Sezon başında kadroya katılan Carroso, sadece 1 maçta görev yaptı, o da Türkiye Kupası'nda 5-1 kazanılan Sivas Belediyespor mücadelesi.

GALATASARAY’IN BAŞKANI CENGİZ TRİBÜNDE OLACAK

Geldiği günden beri, Dursun Özbek döneminden kalan personel ve sporcu borçlarını ödemek için yoğun çaba sarf eden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün takımı yalnız bırakmayacak. Cengiz'in kurmaylarıyla birlikte Türk Telekom Stadı'na gelip, teknik heyet ve futbolculara destek vereceği ifade edildi.

GALATASARAY’DA SON DURUM

Sarı-Kırmızılılar'da uzun süredir sakatlığı süren Fernando'nun yanı sıra Denayer ve cezalı Muslera bugün forma giyemeyecek. Fatih Terim, hafta içinde kupada Konya'yı 4-1'lik skorla deviren kadroda ufak değişiklikler yapacak. Sağ bekte Mariano, stoperde Maicon'un ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Rodrigues de Sinan'ın yerine oynayacak.

ANTALYASPOR’DA SON DURUM

3-1'lik Yeni Malatya galibiyetiyle ayağa kalkan ve düşme potasından uzaklaşmak isteyen Antalyaspor'da Doukara cezalı. Salih ile Yekta'nın ise sakatlıkları bulunuyor. Güney ekibinin hocası Hamza Hamzaoğlu, ideale yakın 11'le eski takımı Galatasaray karşısında puan arayacak.

SON KARAR YİNE DONK

Türkiye Kupası'nda 4-1 kazanılan Konyaspor maçında Donk ile Selçuk'u orta sahanın merkezinde görevlendiren Fatih Terim, bu ikiliden çok memnun kalmıştı. Buna rağmen lig karşılaşması öncesi Tolga Ciğerci-Donk arasında kalan İmparator, son kararını Hollandalı'dan yana verdi. Bir sürpriz yaşanmazsa, Antalyaspor önünde de Selçuk ve Donk oynayacak.