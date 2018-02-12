CANLI | Galatasaray Antalyaspor maçı (İşte 11’ler)

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta heyecanı Galatasaray Antalyaspor maçı ile sona eriyor. Medipol Başakşehir'in evinde Fenerbahçe'ye 2-0 yenilmesiyle eline liderlik fırsatı geçen Galatasaray, konuğu Antalyaspor karşısında kazanıp zirveye yerleşmenin peşinde. Zorlu maçın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...

Spor Toto Süper Lig’de 21. haftanın kapanış maçında Galatasaray, Antalyaspor’a konuk oluyor. Fenerbahçe’nin deplasmanda Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup etmesiyle eline liderlik fırsatı geçen Galatasaray, bu fırsatı değerlendirip zirveye oturmanın peşinde. Küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Antalyaspor ise bir sürprize imza atarak tehlike hattından uzaklaşmak istiyor. Saat 20.00’de başlayacak olan ve Barış Şimşek’in yöneteceği karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Süper Lig’in geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Galatasaray’ın 41 puanı bulunurken, oynadığı maçların 5’ini kazanan, 6’sında berabere kalan ve 9’unu kaybeden Antalyaspor ise 21 puana sahip. Galatasaray’da sarı kart cezalısı kaleci Fernando Muslera, Antalyaspor maçında forma giyemiyor.

Teknik direktör Fatih Terim, bu sezon ilk kez lig maçında görev alamayan Muslera’nın yerine Cedric Carrasso’ya kaleyi emanet etti. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Jason Denayer ile Fernando Reges de Antalyaspor karşısında görev yapamıyor.

Mariano ve Feghouli ceza sınırında

Galatasaray’da Mariano Filho ve Sofiane Feghouli, Antalyaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Antalyaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 22. haftasındaki Kasımpaşa maçında görev alamayacak.

Sahasında 16 maçlık yenilmezlik serisi

Galatasaray, Türk Telekom Stadı’nda oynadığı son 16 resmi maçta rakiplerine yenilmedi. Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 16 resmi maçtan 14 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Aslan, evinde oynadığı son 12 lig maçında ise 11 galibiyet ve bir beraberlik aldı.

GALATASARAY – ANTALYASPOR

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Barış Şimşek

SAAT: 20.00

GALATASARAY: Carrasso, Linnes, Serdar, Maicon, Nagatomo, Donk, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

ANTALYASPOR: Ferhat, Sangare, Celutska, Diego, Musa, Charles, Hakan, Maicon, Danilo, Sakıb, Deniz

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu