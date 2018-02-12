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Fırat Aydınus sinir krizi geçirdi!

Aytemiz Alanyaspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanan maçı yöneten Fırat Aydınus, uzatma dakikalarında yardımcısı ile tartıştı. Oldukça sinirli olduğu gözlenen Fırat Aydınus'un uzatma süresini yanlış kaldıran yardımcısına kızdı.
08:0812 Şubat 2018
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Fırat Aydınus sinir krizi geçirdi!

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanan karşılaşmayı yöneten hakem Fırat Aydınus, karşılaşmanın uzatma dakikalarında yardımcı hakem ile tartışma yaşadı. Maçın 90. dakikasında yardımcı hakeme 4 dakika uzatma işaret eden Fırat Aydınus, tabelanın 6 dakika göstermesi ile adeta sinir krizi geçirdi. Karşılaşmanın 4. hakemi Kutluhan Bilgiç’e sert tepki gösteren Fırat Aydınus, uzatmanın 6 dakika oynanmasına engel olamadı.

11 Şubat 2018 En fazla kurtarış yapan kaleci: Serkan Kırıntılı Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında Serkan Kırıntılı bir penaltı kurtarışının yanında toplam 13 kurtarış yaparak kırmızı kart gören takımına zorlu deplasmanda 3 puanı getiren isim oldu. İlgili Haberi Oku

Fırat Aydınus’un sinirlendiği anlar sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Görüntü beIN Sports’tan alınmıştır.

İşte sosyal medyada Fırat Aydınus ve yardımcısı arasında yaşanan tartışma ile ilgili yapılan paylaşımlardan bazıları:

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