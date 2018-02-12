Eusebio Di Francesco, Cengiz Ünder’in müthiş performansını değerlendirdi

İtalya Serie A takımlarından Roma Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco, Benevento'yu 5-2 yendikleri maçta 2 gol, 1 asistle yıldızlaşan Cengiz Ünder'in performansı hakkında konuştu.

Serie A’da Benevento’yu 5-2 mağlup eden Roma’da maçın yıldızı 2 gol 1 asistlik performansıyla Cengiz Ünder oldu. Roma Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco, maç sonrasında Cengiz’in performansını değerlendirdi.

Sözlerine, “Büyük oyuncular maçı değiştirebilir” diyerek başlayan Di Francesco, “Cengiz bugün çok çok iyi oynadı. Fiziksel olarak iyi duruma geldi. Oysa birkaç hafta öncesine kadar özgüven eksikliği yaşıyordu. Bu kararlılık ve açlıkla devam ederse sahanın lideri olabilir” yorumunu yaptı.

İtalya’da genç oyuncular için sabır gösterilmediğini söyleyen Di Francesco, “Cengiz yalnızca 20 yaşında başka bir ülkeden buraya geldi. İtalya’da genç oyuncuların gelişmesine sabır gösterilmiyor. Genç takım için bile oynamaya yeterli olmadığını söylüyorlar. Sonra aniden dünya standartlarına çıkarıyorlar. Oyuncuların gelişmesini beklemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Roma`da Cengiz Ünder şov! İki gol bir asist... İtalya Serie A'da 24. haftanın kapanış maçında Roma, konuğu Benevento'yu 5-2 yenerken 20 yaşındaki milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 2 gol ve 1 asistle adeta yıldızlaştı. Takımına üç puanı getiren Cengiz, attığı ilk golden sonra asker selamı yaparken 82'de alkışlarla oyundan alındı. İlgili Haberi Oku