Eusebio Di Francesco, Cengiz Ünder’in müthiş performansını değerlendirdi
Serie A’da Benevento’yu 5-2 mağlup eden Roma’da maçın yıldızı 2 gol 1 asistlik performansıyla Cengiz Ünder oldu. Roma Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco, maç sonrasında Cengiz’in performansını değerlendirdi.
Sözlerine, “Büyük oyuncular maçı değiştirebilir” diyerek başlayan Di Francesco, “Cengiz bugün çok çok iyi oynadı. Fiziksel olarak iyi duruma geldi. Oysa birkaç hafta öncesine kadar özgüven eksikliği yaşıyordu. Bu kararlılık ve açlıkla devam ederse sahanın lideri olabilir” yorumunu yaptı.
İtalya’da genç oyuncular için sabır gösterilmediğini söyleyen Di Francesco, “Cengiz yalnızca 20 yaşında başka bir ülkeden buraya geldi. İtalya’da genç oyuncuların gelişmesine sabır gösterilmiyor. Genç takım için bile oynamaya yeterli olmadığını söylüyorlar. Sonra aniden dünya standartlarına çıkarıyorlar. Oyuncuların gelişmesini beklemeliyiz” ifadelerini kullandı.