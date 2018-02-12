Emre Mor’un asisti Celta Vigo’yu kurtaramadı

Celta Vigo ile Espanyol'un 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada 75'te oyuna giren milli futbolcu Emre Mor, 80'de Maxi Lopez'in attığı golün asistini yaptı. Emre'nin asistiyle ev sahibi Celta Vigo 2-1 öne geçse de son sözü konuk ekipte 87'de Moreno söyledi.

İspanya La Liga’da 23. hafta mücadelesinde Celta Vigo, kendi evinde ağırladığı Espanyol ile 2-2 berabere kaldı. Celta Vigo’da Milli futbolcu Emre Mor, mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve 75. dakikada Pione Sisto’nun yerine oyuna dahil oldu. Espanyol, 10. dakikada Leo Baptistao ile öne geçti ancak Maxi Lopez 32. dakikada oyuna eşitliği getirdi.

75’te oyuna giren Emre Mor, La Liga’da ilk asistini yaptı ve Maxi Lopez kendisinin ve takımının 2. golü kaydederek takımını önce geçirdi. 87’nci dakikada Espanyol oyuncusu Gerard Moreno’nun golüne engel olamayan Celta Vigo, karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Celta Vigo puanını 32’ye yükseltirken, Espanyol ise puanını 26’ya çıkardı.

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