Emre Güral: ‘İşimiz gereği maça çıkıyoruz ama şehitlerimiz var…’

Antalyasporlu Emre Güral Galatasaray mağlubiyetinin ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Emre, "Ülkemizin başı sağ olsun. İşimiz bu, buradayız ama şehitler verdik yine. Milletimizin başı sağ olsun. Bunlar acı veren şeyler. Kafamız orada, inşallah daha fazla böyle olaylar yaşanmadan askerlerimiz evlerine geri gelir" dedi.

Spor Toto Süper Lig’de Antalyaspor’un deplasmanda Galatasaray’a 3-0 yenildiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Antalyasporlu Emre Güral, şehitlerimizi andı. Emre, “Ülkemizin başı sağ olsun. İşimiz bu, buradayız ama şehitler verdik yine. Milletimizin başı sağ olsun. Bunlar acı veren şeyler. Kafamız orada, inşallah daha fazla böyle olaylar yaşanmadan askerlerimiz evlerine geri gelir” dedi.

Maçla ilgili de konuşan Güral, “Maçla alakalı fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yenildik, böyle olmasını istemezdik. Yirmi dakikada üç gol yedik. Bu maçı kafamızdan silmemiz lazım. Galatasaray’a İstanbul’da yenilmek olabilir ama devam etmemiz lazım. Haftaya evimizde oynayacağız, inşallah kazanırız” ifadelerini kullandı. Galatasaray Antalyaspor: 3-0 (Maç sonucu) Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın kapanış maçında konuğu Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. 44 puanla zirveye yerleşen Aslan'ın golleri Gomis (14 ve 20) ve Feghouli'den (38) geldi. İlgili Haberi Oku