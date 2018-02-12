CANLI İZLE: Galatasaray Antalyaspor maçı canlı yayın! İşte GS Antalya maçını şifresiz veren yabancı kanallar listesi!

Şampiyonluk yarışını yakında ilgilendiren Galatasaray Antalyaspor maçı için heyecan dorukta. Tribünlerin tıklım tıklım dolduğu karşılaşmayı ekran başında seyretmek isteyen futbol severler Galatasaray Antalyaspor maçını canlı izlemek için link aramaya başladı. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da GS Antalyaspor maçını canlı yayınlayan yabancı kanalları araştırıyor. İşte Galatasaray Antalya maçı canlı yayını, Galatasaray Antalyaspor maçını yayınlayan yabancı kanallar ve GS Antalya maçı ilk 11'i...

Fenerbahçe’nin Galatasaray’a açtığı puan durumunda liderlik şansını değerlendirmek isteyen sarı kırmızılı ekip, bugün Antalyaspor karşısında kazanması halinde Başakşehir’i geride bırakarak yeni lider olacak. Tribünlerde 45 bin taraftarın yer alması beklenirken, takımını ekran başında desteklemek isteyen taraftarlar da günün erken saatlerinden itibaren Galatasaray Antalya canlı yayın linki aramaya başladı. Sadece Cimbom’u değil, Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş’ı da yakından ilgilendiren Galatasaray Antalya Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak. Muslera’nın yokluğunda kalenin Carrossa’ya emanet olacağı GS Antalya maçı yabancı kanallar tarafından canlı yayın ve şifresiz olarak veriliyor. Şampiyonluk yolunda Antalya engelini geçmek isteyen Galatasaray maçının hangi kanalda olduğunu merak eden futbol severler için GS Antalyaspor maçını canlı izle linki bulunuyor. İşte Galatasaray Antalya maçına dair tüm merak edilenler, Galatasaray Antalyaspor maçını yayınlayan yabancı kanallar listesi ve GS Antalya maçı canlı yayın izle linki…

GALATASARAY ANTALYASPOR CANLI İZLE

GS ANTALYA MAÇI CANLI TAKİP

GALATASARAY ANTALYA MAÇI CANLI YAYINLAYACAK KANALLAR

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşağıdaki kanallardan Galatasaray Antalyaspor maçını canlı izleyebilirler.

Angola Fox Sports 1 Africa Avustralya beIN Sports Connect Australia Avusturya DAZN Europe Benin A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Bosna Hersek SportKlub 1 Serbia Botsvana Fox Sports 1 Africa Burkina Faso A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Burundi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Kamerun Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Kanada beIN SPORTS CONNECT Canada Cape Verde Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Orta Afrika Cumhuriyeti Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Çad Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Comoros Fox Sports 1 Africa Kongo Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Demokratik Kongo Fox Sports 1 Africa Cote D’Ivoire A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Hırvatistan Sportklub 1 Croatia Djibouti A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Ekvator Ginesi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Eritrea Fox Sports 1 Africa Ethiyopya Fox Sports 1 Africa Fransa beIN Sports MAX 6 Gabon Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Gambiya A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Almanya DAZN Europe Gana A+ Sport Gine A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Guinea-Bissau A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Hong Kong beIN Sports 1 Hong Kong Kenya Fox Sports 1 Africa Lesotho Fox Sports 1 Africa Liberya Fox Sports 1 Africa Lihtenştayn DAZN Europe Lüksemburg DAZN Europe Makedonya SportKlub 1 Serbia Madagaskar Fox Sports 1 Africa Malavi Fox Sports 1 Africa Mali Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Moritanya A+ Sport Mauritius Fox Sports 1 Africa Karadağ SportKlub 1 Serbia Mozambik Fox Sports 1 Africa Namibya Fox Sports 1 Africa Nijer Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Nijerya Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Ruanda A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Sao Tome And Principe Fox Sports 1 Africa Senegal Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Sırbistan SportKlub 1 Serbia Seyşeller Fox Sports 1 Africa Sierra Leone A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Slovenya SportKlub 5 Slovenia Güney Afrika Fox Sports 1 Africa Güney Sudan Fox Sports 1 Africa Svaziland Fox Sports 1 Africa İsviçre DAZN Europe Tanzanya Fox Sports 1 Africa Togo A+ Sport , Fox Sports 1 Africa

GALATASARAY ANTALYASPOR İLK 11

Galatasaray’ın ilk 11’i: Carrasso, Linnes, Serdar, Maicon, Nagatomo, Selçuk, Donk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis

Antalyaspor’un ilk 11’i: Ferhat, Sangare, Celutska, Diego, Musa, Charles, Hakan, Maicon, Danilo, Sakıb, Deniz

ANTALYASPOR 11: Ferhat, Musa, Diego, Celustka, Nazım, Hakan, Charles, Danilo, Sakıb, Maicon, Deniz YEDEKLER: Boffin, Ozan, Djourou, Yusuf, Yekta, Chico, Harun, Jevtovic, Emre pic.twitter.com/IwElUHugAH — Antalyaspor (@Antalyaspor) 12 Şubat 2018

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI KAÇTA? GALATASARAY ANTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray’ın puan durumdan yeni lider olup olmayacağının belli olacağı zorlu maç Halil Barış Şimşek hakemliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak. 45 bin taraftarın tribünden destek vermesi beklenen dev mücadeleye dair Galatasaray Antalyaspor maçı saati ve hangi kanal olduğu merak edilen konuların başında geliyordu. Galatasaray Antalya maçı 12 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

45 BİN GALATASARAYLI TRİBÜNLERİ DOLDURACAK

Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'ın en büyük avantajı yine taraftarı… Sarı-Kırmızılı futbolseverler Antalyaspor maçının biletlerine yoğun ilgi gösterirken, hafta içi olmasına rağmen bugün tribünde 40 bin seyircinin yer alması bekleniyor. Aslantepe'de çıktığı 10 lig maçında da yenilgi yüzü görmeyen ve 11 galibiyet, 1 beraberlik ile müthiş bir istatistiğe ulaşan Galatasaray, şampiyonluk yolunda Antalya engelini de aşmak istiyor. Taraftarların maç öncesinde hem teknik direktör Fatih Terim'i hem de futbolcuları tribüne çağırıp, motive edeceği öğrenildi.

MUSLERA CEZALI GÖZLER CARROSSO’DA

Galatasaray-Antalyaspor karşılaşması öncesi Cim Bom'da en büyük sorun Muslera'nın cezalı olması. Uruguaylı file bekçisinin yerine bugün kaleyi Carrosso'nun koruması bekleniyor. Eray'ın daha önce Türkiye Kupası'nda 2-2 biten Konyaspor maçında yaptığı hatalar nedeniyle teknik direktör Fatih Terim'in 36 yaşındaki Carrosso'yu oynatacağı öğrenildi. Sezon başında kadroya katılan Carroso, sadece 1 maçta görev yaptı, o da Türkiye Kupası'nda 5-1 kazanılan Sivas Belediyespor mücadelesi.