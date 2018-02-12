CANLI İZLE: Galatasaray Antalyaspor maçı canlı yayın! İşte GS Antalya maçını şifresiz veren yabancı kanallar listesi!
Fenerbahçe’nin Galatasaray’a açtığı puan durumunda liderlik şansını değerlendirmek isteyen sarı kırmızılı ekip, bugün Antalyaspor karşısında kazanması halinde Başakşehir’i geride bırakarak yeni lider olacak. Tribünlerde 45 bin taraftarın yer alması beklenirken, takımını ekran başında desteklemek isteyen taraftarlar da günün erken saatlerinden itibaren Galatasaray Antalya canlı yayın linki aramaya başladı. Sadece Cimbom’u değil, Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş’ı da yakından ilgilendiren Galatasaray Antalya Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak. Muslera’nın yokluğunda kalenin Carrossa’ya emanet olacağı GS Antalya maçı yabancı kanallar tarafından canlı yayın ve şifresiz olarak veriliyor. Şampiyonluk yolunda Antalya engelini geçmek isteyen Galatasaray maçının hangi kanalda olduğunu merak eden futbol severler için GS Antalyaspor maçını canlı izle linki bulunuyor. İşte Galatasaray Antalya maçına dair tüm merak edilenler, Galatasaray Antalyaspor maçını yayınlayan yabancı kanallar listesi ve GS Antalya maçı canlı yayın izle linki…
GALATASARAY ANTALYASPOR CANLI İZLE
GALATASARAY ANTALYA MAÇI CANLI YAYINLAYACAK KANALLAR
Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşağıdaki kanallardan Galatasaray Antalyaspor maçını canlı izleyebilirler.
|Angola
|Fox Sports 1 Africa
|Avustralya
|beIN Sports Connect Australia
|Avusturya
|DAZN Europe
|Benin
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Bosna Hersek
|SportKlub 1 Serbia
|Botsvana
|Fox Sports 1 Africa
|Burkina Faso
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Burundi
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Kamerun
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Kanada
|beIN SPORTS CONNECT Canada
|Cape Verde
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Orta Afrika Cumhuriyeti
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Çad
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Comoros
|Fox Sports 1 Africa
|Kongo
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Demokratik Kongo
|Fox Sports 1 Africa
|Cote D’Ivoire
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Hırvatistan
|Sportklub 1 Croatia
|Djibouti
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Ekvator Ginesi
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Eritrea
|Fox Sports 1 Africa
|Ethiyopya
|Fox Sports 1 Africa
|Fransa
|beIN Sports MAX 6
|Gabon
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Gambiya
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Almanya
|DAZN Europe
|Gana
|A+ Sport
|Gine
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Guinea-Bissau
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Hong Kong
|beIN Sports 1 Hong Kong
|Kenya
|Fox Sports 1 Africa
|Lesotho
|Fox Sports 1 Africa
|Liberya
|Fox Sports 1 Africa
|Lihtenştayn
|DAZN Europe
|Lüksemburg
|DAZN Europe
|Makedonya
|SportKlub 1 Serbia
|Madagaskar
|Fox Sports 1 Africa
|Malavi
|Fox Sports 1 Africa
|Mali
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Moritanya
|A+ Sport
|Mauritius
|Fox Sports 1 Africa
|Karadağ
|SportKlub 1 Serbia
|Mozambik
|Fox Sports 1 Africa
|Namibya
|Fox Sports 1 Africa
|Nijer
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Nijerya
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Ruanda
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Sao Tome And Principe
|Fox Sports 1 Africa
|Senegal
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Sırbistan
|SportKlub 1 Serbia
|Seyşeller
|Fox Sports 1 Africa
|Sierra Leone
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Slovenya
|SportKlub 5 Slovenia
|Güney Afrika
|Fox Sports 1 Africa
|Güney Sudan
|Fox Sports 1 Africa
|Svaziland
|Fox Sports 1 Africa
|İsviçre
|DAZN Europe
|Tanzanya
|Fox Sports 1 Africa
|Togo
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Antalyaspor karşısında ilk 11'imiz! #GSvANT #Hedef21 pic.twitter.com/mnmSo1yuoa
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 12 Şubat 2018
GALATASARAY ANTALYASPOR İLK 11
Galatasaray’ın ilk 11’i: Carrasso, Linnes, Serdar, Maicon, Nagatomo, Selçuk, Donk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis
Antalyaspor’un ilk 11’i: Ferhat, Sangare, Celutska, Diego, Musa, Charles, Hakan, Maicon, Danilo, Sakıb, Deniz
ANTALYASPOR 11: Ferhat, Musa, Diego, Celustka, Nazım, Hakan, Charles, Danilo, Sakıb, Maicon, Deniz
YEDEKLER: Boffin, Ozan, Djourou, Yusuf, Yekta, Chico, Harun, Jevtovic, Emre pic.twitter.com/IwElUHugAH
— Antalyaspor (@Antalyaspor) 12 Şubat 2018
GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI KAÇTA? GALATASARAY ANTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray’ın puan durumdan yeni lider olup olmayacağının belli olacağı zorlu maç Halil Barış Şimşek hakemliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak. 45 bin taraftarın tribünden destek vermesi beklenen dev mücadeleye dair Galatasaray Antalyaspor maçı saati ve hangi kanal olduğu merak edilen konuların başında geliyordu. Galatasaray Antalya maçı 12 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
45 BİN GALATASARAYLI TRİBÜNLERİ DOLDURACAK
Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'ın en büyük avantajı yine taraftarı… Sarı-Kırmızılı futbolseverler Antalyaspor maçının biletlerine yoğun ilgi gösterirken, hafta içi olmasına rağmen bugün tribünde 40 bin seyircinin yer alması bekleniyor. Aslantepe'de çıktığı 10 lig maçında da yenilgi yüzü görmeyen ve 11 galibiyet, 1 beraberlik ile müthiş bir istatistiğe ulaşan Galatasaray, şampiyonluk yolunda Antalya engelini de aşmak istiyor. Taraftarların maç öncesinde hem teknik direktör Fatih Terim'i hem de futbolcuları tribüne çağırıp, motive edeceği öğrenildi.
MUSLERA CEZALI GÖZLER CARROSSO’DA
Galatasaray-Antalyaspor karşılaşması öncesi Cim Bom'da en büyük sorun Muslera'nın cezalı olması. Uruguaylı file bekçisinin yerine bugün kaleyi Carrosso'nun koruması bekleniyor. Eray'ın daha önce Türkiye Kupası'nda 2-2 biten Konyaspor maçında yaptığı hatalar nedeniyle teknik direktör Fatih Terim'in 36 yaşındaki Carrosso'yu oynatacağı öğrenildi. Sezon başında kadroya katılan Carroso, sadece 1 maçta görev yaptı, o da Türkiye Kupası'nda 5-1 kazanılan Sivas Belediyespor mücadelesi.