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CANLI İZLE: Galatasaray Antalyaspor maçı canlı yayın! İşte GS Antalya maçını şifresiz veren yabancı kanallar listesi!

Şampiyonluk yarışını yakında ilgilendiren Galatasaray Antalyaspor maçı için heyecan dorukta. Tribünlerin tıklım tıklım dolduğu karşılaşmayı ekran başında seyretmek isteyen futbol severler Galatasaray Antalyaspor maçını canlı izlemek için link aramaya başladı. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da GS Antalyaspor maçını canlı yayınlayan yabancı kanalları araştırıyor. İşte Galatasaray Antalya maçı canlı yayını, Galatasaray Antalyaspor maçını yayınlayan yabancı kanallar ve GS Antalya maçı ilk 11'i...
18:5412 Şubat 2018
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CANLI İZLE: Galatasaray Antalyaspor maçı canlı yayın! İşte GS Antalya maçını şifresiz veren yabancı kanallar listesi!

Fenerbahçe’nin Galatasaray’a açtığı puan durumunda liderlik şansını değerlendirmek isteyen sarı kırmızılı ekip, bugün Antalyaspor karşısında kazanması halinde Başakşehir’i geride bırakarak yeni lider olacak. Tribünlerde 45 bin taraftarın yer alması beklenirken, takımını ekran başında desteklemek isteyen taraftarlar da günün erken saatlerinden itibaren Galatasaray Antalya canlı yayın linki aramaya başladı. Sadece Cimbom’u değil, Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş’ı da yakından ilgilendiren Galatasaray Antalya Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak. Muslera’nın yokluğunda kalenin Carrossa’ya emanet olacağı GS Antalya maçı yabancı kanallar tarafından canlı yayın ve şifresiz olarak veriliyor. Şampiyonluk yolunda Antalya engelini geçmek isteyen Galatasaray maçının hangi kanalda olduğunu merak eden futbol severler için GS Antalyaspor maçını canlı izle linki bulunuyor. İşte Galatasaray Antalya maçına dair tüm merak edilenler, Galatasaray Antalyaspor maçını yayınlayan yabancı kanallar listesi ve GS Antalya maçı canlı yayın izle linki…

GALATASARAY ANTALYASPOR CANLI İZLE

GS ANTALYA MAÇI CANLI TAKİP

GALATASARAY ANTALYA MAÇI CANLI YAYINLAYACAK KANALLAR

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşağıdaki kanallardan Galatasaray Antalyaspor maçını canlı izleyebilirler.

AngolaFox Sports 1 Africa
AvustralyabeIN Sports Connect Australia
AvusturyaDAZN Europe
BeninA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Bosna HersekSportKlub 1 Serbia
BotsvanaFox Sports 1 Africa
Burkina FasoA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
BurundiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
KamerunFox Sports 1 Africa, A+ Sport
KanadabeIN SPORTS CONNECT Canada
Cape VerdeFox Sports 1 Africa, A+ Sport
Orta Afrika CumhuriyetiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
ÇadFox Sports 1 Africa, A+ Sport
ComorosFox Sports 1 Africa
KongoFox Sports 1 Africa, A+ Sport
Demokratik KongoFox Sports 1 Africa
Cote D’IvoireA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
HırvatistanSportklub 1 Croatia
DjiboutiA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Ekvator GinesiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
EritreaFox Sports 1 Africa
EthiyopyaFox Sports 1 Africa
FransabeIN Sports MAX 6
GabonFox Sports 1 Africa, A+ Sport
GambiyaA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
AlmanyaDAZN Europe
GanaA+ Sport
GineA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Guinea-BissauA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Hong KongbeIN Sports 1 Hong Kong
KenyaFox Sports 1 Africa
LesothoFox Sports 1 Africa
LiberyaFox Sports 1 Africa
LihtenştaynDAZN Europe
LüksemburgDAZN Europe
MakedonyaSportKlub 1 Serbia
MadagaskarFox Sports 1 Africa
MalaviFox Sports 1 Africa
MaliFox Sports 1 Africa, A+ Sport
MoritanyaA+ Sport
MauritiusFox Sports 1 Africa
KaradağSportKlub 1 Serbia
MozambikFox Sports 1 Africa
NamibyaFox Sports 1 Africa
NijerFox Sports 1 Africa, A+ Sport
NijeryaFox Sports 1 Africa, A+ Sport
RuandaA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Sao Tome And PrincipeFox Sports 1 Africa
SenegalFox Sports 1 Africa, A+ Sport
SırbistanSportKlub 1 Serbia
SeyşellerFox Sports 1 Africa
Sierra LeoneA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
SlovenyaSportKlub 5 Slovenia
Güney AfrikaFox Sports 1 Africa
Güney SudanFox Sports 1 Africa
SvazilandFox Sports 1 Africa
İsviçreDAZN Europe
TanzanyaFox Sports 1 Africa
TogoA+ Sport , Fox Sports 1 Africa

GALATASARAY ANTALYASPOR İLK 11

Galatasaray’ın ilk 11’i: Carrasso, Linnes, Serdar, Maicon, Nagatomo, Selçuk, Donk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis

Antalyaspor’un ilk 11’i: Ferhat, Sangare, Celutska, Diego, Musa, Charles, Hakan, Maicon, Danilo, Sakıb, Deniz

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI KAÇTA? GALATASARAY ANTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray’ın puan durumdan yeni lider olup olmayacağının belli olacağı zorlu maç Halil Barış Şimşek hakemliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak. 45 bin taraftarın tribünden destek vermesi beklenen dev mücadeleye dair Galatasaray Antalyaspor maçı saati ve hangi kanal olduğu merak edilen konuların başında geliyordu. Galatasaray Antalya maçı 12 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

45 BİN GALATASARAYLI TRİBÜNLERİ DOLDURACAK

Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'ın en büyük avantajı yine taraftarı… Sarı-Kırmızılı futbolseverler Antalyaspor maçının biletlerine yoğun ilgi gösterirken, hafta içi olmasına rağmen bugün tribünde 40 bin seyircinin yer alması bekleniyor. Aslantepe'de çıktığı 10 lig maçında da yenilgi yüzü görmeyen ve 11 galibiyet, 1 beraberlik ile müthiş bir istatistiğe ulaşan Galatasaray, şampiyonluk yolunda Antalya engelini de aşmak istiyor. Taraftarların maç öncesinde hem teknik direktör Fatih Terim'i hem de futbolcuları tribüne çağırıp, motive edeceği öğrenildi.

MUSLERA CEZALI GÖZLER CARROSSO’DA

Galatasaray-Antalyaspor karşılaşması öncesi Cim Bom'da en büyük sorun Muslera'nın cezalı olması. Uruguaylı file bekçisinin yerine bugün kaleyi Carrosso'nun koruması bekleniyor. Eray'ın daha önce Türkiye Kupası'nda 2-2 biten Konyaspor maçında yaptığı hatalar nedeniyle teknik direktör Fatih Terim'in 36 yaşındaki Carrosso'yu oynatacağı öğrenildi. Sezon başında kadroya katılan Carroso, sadece 1 maçta görev yaptı, o da Türkiye Kupası'nda 5-1 kazanılan Sivas Belediyespor mücadelesi.

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Son güncelleme: 19:36 | 12.02.2018
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