Caner Erkin ‘Şükran’ aşkı sınır tanımıyor! Tekmeliğe işletti
Caner Erkin’in Şükran Ovalı aşkı sınır tanımıyor… Daha önce eşinin portresini koluna dövme yaptıran futbolcu, bu kez de tekmeliğine Ovalı’nın fotoğrafını işletti.
Beşiktaş’ın milli futbolcusu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı’nın fotoğrafını maçlarda da yanında taşıyor. Takımının Karabükspor’u 5-0 mağlup ettiği maçta yedek kulübesinde otururken görüntülenen Caner Erkin’in tekmeliğinde yer alan Şükran Ovalı fotoğrafı gözlerden kaçmadı.
Caner Erkin ile Şükran Ovalı, geçen yılın başında Roma'da dünya evine girmişlerdi.
Hanımcılıkta caner erkin gibi olun
— merveder (@mervederr) 12 Şubat 2018
Hanımcılık kazanacak arkadaşlar. @CanerErkin yahu sen ne mükemmel bir adamsın https://t.co/k5WTSKDcWk
— Yine Haklısın Buketcim (@bukettyuksel) 12 Şubat 2018
Sahiplenmede Caner Erkin gibi ol pic.twitter.com/UQ0ymx2Zys
— Didem (@demirkanlii) 12 Şubat 2018
Caner erkin gibi bir koca bulamadm yazıklar olsun bana
— ayse (@Ayskrrrr) 12 Şubat 2018
Abartı da Caner Erkin gibiyim.
— Zeynep Duygu (@ZeynepDuygut) 12 Şubat 2018