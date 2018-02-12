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Caner Erkin ‘Şükran’ aşkı sınır tanımıyor! Tekmeliğe işletti

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin tekmeliğine eşi Şükran Ovalı'nın fotoğrafını işletti.
12:5512 Şubat 2018
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Caner Erkin ‘Şükran’ aşkı sınır tanımıyor! Tekmeliğe işletti

Caner Erkin’in Şükran Ovalı aşkı sınır tanımıyor… Daha önce eşinin portresini koluna dövme yaptıran futbolcu, bu kez de tekmeliğine Ovalı’nın fotoğrafını işletti.

Beşiktaş’ın milli futbolcusu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı’nın fotoğrafını maçlarda da yanında taşıyor. Takımının Karabükspor’u 5-0 mağlup ettiği maçta yedek kulübesinde otururken görüntülenen Caner Erkin’in tekmeliğinde yer alan Şükran Ovalı fotoğrafı gözlerden kaçmadı.

Caner Erkin ile Şükran Ovalı, geçen yılın başında Roma'da dünya evine girmişlerdi.

 

09 Şubat 2018 Yıldırım Demirören: Emre`nin cezası vicdani değil hukuki Gazeteci-Yazar Serdar Ali Çelikler, spor gündeminde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i aradığını söyleyen Çelikler, Demirören'in “Kimse hakemler hakkında açıklama yapıp baskı kurmaya çalışmasın, bu numaralar artık eskide kaldı” sözlerini köşesine taşıdı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Caner Erkin şükran ovalı tekmelik
Son güncelleme: 13:04 | 12.02.2018
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