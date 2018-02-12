Bursaspor taraftarları Manisa’da kahveyi bastı! Sandalyeli savunma…

Bursasporlu taraftarların Akhisar'da girdiği kahvede yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın ardından şehirde kahveyi basan Bursaspor taraftarları 'amcaların' sandalyeli savunması ile karşılaştı

Spor Toto Süper Lig 21'inci haftasında oynanan Akhisarspor – Bursaspor maçının ardından iki takımın taraftarları birbirine girdi… Manisa ekibinin 1-0 galip geldiği mücadelenin ardından iki takım taraftarları arasında yaşanan olayda 2 kişi yaralandı.

Maçın ardından şehirde bir kahveyi basan Bursaspor taraftarları ile vatandaşlar arasında kavga çıktı. Kahvedekiler sandalyelerle o taraftarlara karşılık verdi. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada Bursaspor taraftarları olay yerinden hızlıca kaçarak uzaklaştı. Olayın görüntüleri iş yerinin güvenlik kamerasında saniye saniye görüntülendi.

Teleset Mobilya Akhisarspor ile Bursaspor taraftarı arasında çıkan olayda iki kişi yaralandı Spor Toto Süper Ligi 21'inci haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile Bursaspor maçı ardından iki taraftar arasında tartışma yaşandı. İlgili Haberi Oku

OTOBÜSTEN İNİNCE OLANLAR OLDU

Karşılaşma sonrası Bursasporlu taraftarları taşıyan otobüs, Şehit Süreyya Atlıhan Caddesi'ne geldiği sırada, Akhisarsporlu taraftarlarla sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Bursasporlular otobüsten indi ve kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, çevredeki işyerlerinin camları kırıldı.

Polislerin kavgayı durdurmasının ardından, Bursaspor taraftarı polis eşliğinde Akhisar merkezinden çıkartıldı.

AkhisarHaber

İşte olaylardan sonra kahvenin son hali…