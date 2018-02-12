Bursaspor taraftarları Manisa’da kahveyi bastı! Sandalyeli savunma…
Spor Toto Süper Lig 21'inci haftasında oynanan Akhisarspor – Bursaspor maçının ardından iki takımın taraftarları birbirine girdi… Manisa ekibinin 1-0 galip geldiği mücadelenin ardından iki takım taraftarları arasında yaşanan olayda 2 kişi yaralandı.
Maçın ardından şehirde bir kahveyi basan Bursaspor taraftarları ile vatandaşlar arasında kavga çıktı. Kahvedekiler sandalyelerle o taraftarlara karşılık verdi. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada Bursaspor taraftarları olay yerinden hızlıca kaçarak uzaklaştı. Olayın görüntüleri iş yerinin güvenlik kamerasında saniye saniye görüntülendi.
OTOBÜSTEN İNİNCE OLANLAR OLDU
Karşılaşma sonrası Bursasporlu taraftarları taşıyan otobüs, Şehit Süreyya Atlıhan Caddesi'ne geldiği sırada, Akhisarsporlu taraftarlarla sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Bursasporlular otobüsten indi ve kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, çevredeki işyerlerinin camları kırıldı.
Polislerin kavgayı durdurmasının ardından, Bursaspor taraftarı polis eşliğinde Akhisar merkezinden çıkartıldı.
AkhisarHaber
İşte olaylardan sonra kahvenin son hali…