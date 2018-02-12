Bülent Yavuz: Sıkıysa gelsin yolda küfür etsin!

Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz, Radyospor'da yayınlanan Ceza Sahası programında Spor Toto Süper Lig'de oynanan 21. hafta karşılaşmalarını değerlendirdi.

Bülent Yavuz, Başakşehir – Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirirken; Volkan Demirel’in müsabakalarda biraz daha saygılı olması gerektiğini ve yaptığı hareket nedeniyle ceza alması gerektiğini söyledi.

‘SIKIYSA GELSİN YOLDA KÜFÜR ETSİN!’

Volkan Demirel biraz daha saygılı olmalı. Caner Erkin nasıl ceza almışsa, Volkan Demirel de ceza almalı. Caner, yüzde yüz cezasını hak etmişti. Sahada kabadayılık yapamazsın. Hadi sıkıysa yolda gelsin küfür etsin. Milli Takım ve kulüplerinde önemli başarı elde eden oyuncuların bu saygısızlığı yapmaması lazım. Caner Erkin’i çok severim, yetenekli bir arkadaşımız fakat Alem-i Cihan olsan bu saygısızlığı yapıyorsan gözümde bir hiçsin.

Mehmet Demirkol: Kaç yaşında oldun tut artık kendini! Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol NTVSpor'da yayınlanan Spor Servisi programında günün öne çıkan gazete manşetlerini değerlendirdi. Demirkol, Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel'e tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

‘KABADAYILIKLA EGEMENLİK GERİDE KALDI’

Ben hak eden cezasını almalı görüşünü savunuyorum. Bu tip kabadayılıklarla egemen olmak geride kaldı. Bu konuyla alakalı TFF ciddi önlemler aldı. Volkan ve Caner’in yaptığı çirkin hareketi kendi takımının taraftarı bile istemiyor.

‘ARDA KARDEŞLER’E ÖVGÜ’

Arda Kardeşler’e hayran kaldım. Göztepe – Osmanlıspor maçında harika bir performans sergiledi. Arda’nın kardeşi de Altınordu file bekçisi Erce Kardeşler Erce de bu hafta Çaykur Rizespor maçında harika kurtarışlar yaptı. Yeni Cüneyt Çakır’ları yetiştirmeye çalışan MHK Arda’yı mercek altına almalı. Arda Kardeşler bu formunu her hafta yansıtmalı.

NAMOĞLU HAKKINDA FLAŞ SÖZLER

Ben bu işin hamuruyla yoğrulmuşum. Hakemin bakışından, yürüşüyüşünden bu işi anlarım. Arda Kardeşler hata yapmış olabilir fakat mükemmel bir maç yönetti. Bu camiada herkes herkesi iyi tanır. Yusuf Ağabey (Namoğlu) samimiyetle çalışıyor. Hataları var mı? Var, hataları olduğu zaman ben Radyospor’dan çıkar eleştiririm. Yusuf Ağabey (Namoğlu) hakem yetiştirmek için MHK Başkanı oldu, hayalleri ve idealleri var.

‘LOVE’IN GOLÜ OFSAYT’

Mustafa Öğretmenoğlu’nu tebrik ediyorum, Kasımpaşa – Malatyaspor maçında hata yapmadı. Bülent Yıldırım Beşiktaş – Karabükspor maçını yönetti. Vagner Love’ın 3. golü net bir ofsayt burada yardımcının hatası söz konusu.

NETO’NUN POZİSYONU OFSAYT MI?

Halil Umut Meler Başakşehir – Fenerbahçe maçını mükemmel yönetti. Halil Umut Meler’in kritik pozisyonları vardı. Neto’nun 62. dakikadaki pozisyondaki eli doğal konumdaydı. Pozisyon korner olacaktı. Yardımcı hakem, Halil Umut Meler’i yanılttı. Alper Potuk’un uzatma dakikalarındaki pozisyonu net bir penaltıydı. Bu pozisyonda görüş açısından dolayı penaltıyı veremedi. Halil Umut değil Pierluigi Collina gelse bu pozisyonda penaltı veremez.

ALİ PALABIYIK’A TAVSİYE

Ali Palabıyık tekrardan hakemlik camiasına kazandırılmalı. Kayserispor – Sivasspor maçında net penaltıyı vermedi. Ali Palabıyık’a tavsiyem yardımcını soyunma odasında uyar. Sivasspor’un yıldız oyuncusu Robinho’yu da kutlamak gerek harika bir gol kaydetti.