Beşiktaş’ta yeni ‘Paşa’: Talisca!

Brezilya Milli Takımı tarafından takibe alınınca performansı artan sambacı, son 4 maçta 6 gol atarak Kartal’ı sırtladı. Başkan Orman’ın “Bonservisini alacağız” dediği Talisca’nın gözü Dünya Kupası’nda

‘Tosun Paşa’ lakaplı Cenk Tosun'un Everton'a gitmesinden sonra Beşiktaş'ın en önemli gol silahı haline gelen Talisca bu fırsatı kaçırmadı.

Ligde ilk yarıyı 17 maçta 3 gol ve 4 asistle kapatan Brezilyalı yıldız, ikinci devredeki 4 maçta 6 gol atarak parladı.

2-1 biten Antalya ve Kasımpaşa maçlarını 2'şer golle kazandıran sambacı, oyuna ağırlığını koyunca tek başına 3 puan aldırarak meziyetini gösterdi.

HAYALİ MİLLİ TAKIM FORMASI

Karabük ağlarını da 2 kez havalandıran Anderson Talisca'daki performans artışında Brezilya Milli Takımı tarafından 2018 Dünya Kupası kadrosu için takibe başlanmasının etkisi büyük oldu.

Sambacı “Milli takım yetkilileri ile görüştüm. Beni aradılar. Yakından takip ettiklerini söylediler. En büyük hayalim Beşiktaş ile şampiyonluk ve milli takımla Rusya'da yer almak” diyerek bunu doğruladı. Emre Mor`un asisti Celta Vigo`yu kurtaramadı Celta Vigo ile Espanyol'un 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada 75'te oyuna giren milli futbolcu Emre Mor, 80'de Maxi Lopez'in attığı golün asistini yaptı. Emre'nin asistiyle ev sahibi Celta Vigo 2-1 öne geçse de son sözü konuk ekipte 87'de Moreno söyledi. İlgili Haberi Oku

OPSİYONU 25 MİLYON EURO

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da Benfica'dan kiralanan Talisca'nın bonservisini almak istediklerini söyleyerek “O çok yetenekli oyuncu. 31 Mayıs'a kadar opsiyonu bizde. O güne kadar karar vereceğiz. Şu anda en büyük konsantrasyonumuz şampiyonluk” dedi.

Talisca'yı 25 milyon Euro'ya satın alma opsiyonuna sahip olan Kartal, bu rakamı indirmek için Benfica ile pazarlık yapacak.