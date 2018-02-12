Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
FENERBAHÇE
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Başakşehir’den skandal hata! Aykut Kocaman yerine Dick Advocaat…

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir Kulübü, Fenerbahçe ile oynadıkları kritik mücadele öncesinde büyük bir hataya imza attı. Maç öncesi kadroların verildiği dev ekranda teknik direktör Aykut Kocaman yerine Hollandalı Dick Advocaat'ın adı yer aldı.
08:4712 Şubat 2018
0
Başakşehir’den skandal hata! Aykut Kocaman yerine Dick Advocaat…

Spor Toto Süper Lig 21. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçı öncesinde ev sahibi kulüp büyük gafa imza attı.

Maç öncesinde stat hoparlörlerinden Fenerbahçeli futbolcuların isimleri anons edilirken, bir yandan da 21 kişilik kadro stat ekranına yansıtıldı.

Ancak Fenerbahçe’de teknik direktör kısmında Aykut Kocaman yazması gerekirken, sarı lacivertli ekibin eski hocası Dick Advocaat'ın isminin yazılması gözlerden kaçmadı.

Etiketler
Aykut Kocaman Dick Advocaat Fenerbahçe
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER