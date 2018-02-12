Başakşehir’den skandal hata! Aykut Kocaman yerine Dick Advocaat…

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir Kulübü, Fenerbahçe ile oynadıkları kritik mücadele öncesinde büyük bir hataya imza attı. Maç öncesi kadroların verildiği dev ekranda teknik direktör Aykut Kocaman yerine Hollandalı Dick Advocaat'ın adı yer aldı.

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