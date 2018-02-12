Başakşehir’den skandal hata! Aykut Kocaman yerine Dick Advocaat…
Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir Kulübü, Fenerbahçe ile oynadıkları kritik mücadele öncesinde büyük bir hataya imza attı. Maç öncesi kadroların verildiği dev ekranda teknik direktör Aykut Kocaman yerine Hollandalı Dick Advocaat'ın adı yer aldı.
Spor Toto Süper Lig 21. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçı öncesinde ev sahibi kulüp büyük gafa imza attı.
Maç öncesinde stat hoparlörlerinden Fenerbahçeli futbolcuların isimleri anons edilirken, bir yandan da 21 kişilik kadro stat ekranına yansıtıldı.
Ancak Fenerbahçe’de teknik direktör kısmında Aykut Kocaman yazması gerekirken, sarı lacivertli ekibin eski hocası Dick Advocaat'ın isminin yazılması gözlerden kaçmadı.