Başakşehir-Fenerbahçe maçında sahaya emzik attılar!
Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yendi. Maça damga vuran olaylardan biri ise taraftarların sahaya emzik atmasıydı...
Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe, Medipol Başakşehir’i deplasmanda 2-0 ile geçerken ligde kartları yeniden dağıttı.
Fenerbahçe’ye kritik galibiyeti getiren goller ise Fernandao’dan geldi. Brezilyalı futbolcu, 32 ve 56. dakikalarda attığı gollerle takımına 3 puan getirdi.
Başakşehir – Fenerbahçe maçında sahaya atılan ’emzik’ dikkat çekti.