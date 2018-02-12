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Başakşehir-Fenerbahçe maçında sahaya emzik attılar!

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yendi. Maça damga vuran olaylardan biri ise taraftarların sahaya emzik atmasıydı...
09:2212 Şubat 2018
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Başakşehir-Fenerbahçe maçında sahaya emzik attılar!

Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe, Medipol Başakşehir’i deplasmanda 2-0 ile geçerken ligde kartları yeniden dağıttı.

Fenerbahçe’ye kritik galibiyeti getiren goller ise Fernandao’dan geldi. Brezilyalı futbolcu, 32 ve 56. dakikalarda attığı gollerle takımına 3 puan getirdi.

Başakşehir – Fenerbahçe maçında sahaya atılan ’emzik’ dikkat çekti.

12 Şubat 2018 Aykut Kocaman`dan Volkan Demirel`e kritik uyarı! Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir deplasmanında 1-0 öne geçtiği golün ardından sarı-lacivertliler adına tehlikeli bir durum yaşandı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
emzik Fenerbahçe Medipol Başakşehir
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