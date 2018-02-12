Bafetimbi Gomis’ten Afrin şehitleri için duygu dolu mesaj

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis, Afrin'de şehit düşen askerlerimizi unutmadı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Afrin’de şehit düşen askerler için bir mesaj yayınladı.

Instagram hesabından Türk bayrağının yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan 32 yaşındaki Fransız golcü şu ifadeleri kullandı;

“Belki bizler için hayat devam ediyor ama 11 şehidin ailesinin evine ateş düştü. Tanrı'dan şehitlerimiz için rahmet, aileleri ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Çok üzgünüm”