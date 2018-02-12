Bafetimbi Gomis Burak Yılmaz’ı yakaladı

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis, Antalyaspor karşısında attığı iki golle ligde bu sezonki 17. golünü kaydetti. Gomis, böylece 17 golle gol krallığı yarışında zirvede olan Trabzonspor’un yıldız ismi Burak Yılmaz’ı yakaladı.

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, takımı sırtlamaya devam ediyor. Yıldız futbolcu, Süper Lig'in 21. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Antalyaspor maçını da boş geçmedi. Gomis, 14. dakikada Rodrigues'in şutunda defanstan seken topu önünde buldu ve sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Fransız futbolcu, 20. dakikada da hızla gelen Rodrigues'in verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşup yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlığı maçta ikinci kez ağlara gönderdi. 32 yaşındaki futbolcu, bu golleriyle bu sezon ligdeki 17., toplamdaki 20. golünü kaydetti. Gomis, ligin ilk yarısındaki Kayserispor, Kasımpaşa, Atiker Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında da iki gol atma başarısı göstermişti. Fransız futbolcu, attığı iki golle, gol yarışında 17 golle zirvede olan Trabzonspor'un yıldız ismi Burak Yılmaz'ı yakaladı.

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FEGHOULI LİGDEKİ 5. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray'da hücum oyuncuları etkili bir performans sergiledi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Sofiane Feghouli, takımının 3. golünü attı. Yıldız futbolcu, 38. dakikada Belhanda'nın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluştu ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Feghouli, 78. dakikada yerini Yasin Öztekin'e bıraktı.

Son olarak 19. haftada Türk Telekom Stadyumu'daki Osmanlıspor maçında rakip fileleri havalandıran 28. yaşındaki futbolcu, ligdeki gol sayısını da 5'e çıkardı.