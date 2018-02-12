Aykut Kocaman’dan Volkan Demirel’e kritik uyarı!

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir deplasmanında 1-0 öne geçtiği golün ardından sarı-lacivertliler adına tehlikeli bir durum yaşandı.

Spor Toto Süper Lig 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasman Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk golünden sonra Aykut Kocaman’ın kaleci Volkan Demirel’i uyarması dikkatlerden kaçmazken bunun nedeni sonradan anlaşıldı.

Jose Fernandao ile ilk golü atan Fenerbahçe’de bütün takım gol sevinci yapmak için bir arada toplandı. Kendi yarı alanını bırakan sarı-lacivertliler bir anda tehlikeli bir durum ortaya çıkardı.

Kaleci Volkan’ın da kendi sahasını bırakıp taraftarlarının yanına gitmesiyle Başakşehir’e hızlıca santra yapma şansı doğdu.

Milliyet Gazetesi’nde yer alan habere göre; sahada hiçbir Fenerbahçeli olmaması nedeniyle bir anda başlayabilecek duruma gelen turuncu-lacivertlilerin bu ihtimali Aykut Kocaman’ı kızdırdı.

Hemen Volkan’a seslenen Kocaman, yarı sahalarında durmasını istedi ve tehlikeyi önledi.

Başakşehir`den skandal hata! Aykut Kocaman yerine Dick Advocaat... Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir Kulübü, Fenerbahçe ile oynadıkları kritik mücadele öncesinde büyük bir hataya imza attı. Maç öncesi kadroların verildiği dev ekranda teknik direktör Aykut Kocaman yerine Hollandalı Dick Advocaat'ın adı yer aldı. İlgili Haberi Oku