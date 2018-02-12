Alexandre Lacazette kaçırdı, Arsenal taraftarı formasını yaktı!
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de yıldız futbolcu Alexandre Lacazette'in kaçırdığı gol taraftarları çılgına çevirdi. Bazı taraftarlar yıldız futbolcunun formasını yaktı.
SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal’in sezon başında transfer ettiği Alexandre Lacazette, Tottenham maçında kaçırdığı gol sonrasında taraftarların hedefi oldu.
Deplasmanda Tottenham’a 1-0 yenilen Arsenal, Londra derbisinden yenilgiyle ayrılırken maçın son anlarında Lacazette’in net bir gol fırsatını harcaması taraftarları çileden çıkarttı.
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen 26 yaşındaki Fransız forvet, Tottenham maçında kötü bir performans sergilerken kaçırdığı gol pozisyonları sonrasında saç baş yoldurttu.
Bazı taraftarların Lacazette’in formasını yaktıkları fotoğrafları paylaşması sosyal medyada gündeme oturdu.