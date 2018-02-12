Adanaspor 2-5 Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Adanaspor, sahasında konuk ettiği Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü’ne 5-2 mağlup oldu.
STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Erkan Özdamar, Ata Yıldırım, Hüseyin Aylak
ADANASPOR: İrfancan, Emre Can (Dk.46 Uche Kalu), Gökhan, Oğuz Han, Onur, Tevfik, Freitas (Dk.57 Mustafa), Renan, Ignacio, Ronei, Bahattin (Dk.80 Abdulaziz)
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ: Stockhowiak, Ahmet (Dk.64 İsmail), Tugay, Junior (Dk.82 Webo), Adama (Dk.70 Muhammet Himmet), Özgür Can, Gökhan, Mehmet, Del Valle, Uğur, Sinan
GOLLER: Dk.59 Uche, Dk.74 Didi (Adanaspor) – Dk.17 ve Dk.23 Gökhan, Dk.41 Tugay, Dk.51 ve Dk.86 Özgür Can (Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü),
SARI KARTLAR: Onur, Gökhan (Adanaspor), Sinan, Mehmet (Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
GOL! 17′ Adama’nın pasında topla buluşan Gökhan, ceza sahasına girerek plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1
22′ Bahattin’in ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Oğuz Han, vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleciden döndü.
GOL! 23′ Adanaspor savunmasından seken topu önüne alan Gökhan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2
30′ Oğuzhan’ın ceza sahasına ortasına iyi yükselen Bahattin’in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
GOL! 41′ Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü’nün kazandığı serbest vuruşta ceza sahasına gönderilen topa iyi yükselen Tugay, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-3
GOL! 51′ Gaziantep ekibinde Uğur’un sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa ayak koyan Özgür Can, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-4
GOL! 60′ Mustafa’nın ceza sahasına gönderdiği yüksek topa ayak koyan Uche, ağlara gönderdi: 1-4
GOL! 74′ Adanaspor’un geliştirdiği atakta Mustafa’nın pasında topla buluşan Didi, seri çalımlarla ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Didi’nin vuruşu ağlara gitti: 2-4
82′ Stat ışıklarının azalmasıyla maçın hakemi Erkan Özdamar, karşılaşmayı durdurdu. Karşılaşma ışık sorununun giderilmesiyle tekrar devam etti.
GOL! 86’ncı dakikada Muhammed’in ortasında topa iyi yükselen Özgür Can, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-5