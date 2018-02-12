AC Milan’ın İcra Kurulu Başkanı Galatasaray-Antalyaspor maçında

Galatasaray'ın Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşmayı dünya devi Milan'ın İcra Kurulu Başkanı David Han Li de tribünden takip etti.

Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçını takip edenler arasında sürpriz bir isim vardı. İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan’ın İcra Kurulu Başkanı olan Çinli işadamı David Han Li, Galatasaray – Antalyaspor müsabakasını Türk Telekom Stadyumu’nda takip etti. İş seyahati için İstanbul’a gelen David Han Li, Galatasaray – Antalyaspor müsabakasını takip etmek için Galatasaray Kulübü yetkilileri ile iletişime geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, Çinli işadamına Antalyaspor mücadelesini takip edebilmesi için 2041 numaralı locayı tahsis etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Antalyaspor maçındaki Martin Linnes tercihine açıklık getirdi Galatasaray'ın Antalyaspor ile sahasında oynadığı maça Mariano yerine Linnes ile başlayan Fatih Terim, bu tercihi neden yaptığını anlattı. İlgili Haberi Oku

David Han Li, İtalya’da Milan başkanının sağ kolu olarak da anılıyor.