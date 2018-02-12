AC Milan’ın İcra Kurulu Başkanı Galatasaray-Antalyaspor maçında
Galatasaray'ın Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşmayı dünya devi Milan'ın İcra Kurulu Başkanı David Han Li de tribünden takip etti.
Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçını takip edenler arasında sürpriz bir isim vardı. İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan’ın İcra Kurulu Başkanı olan Çinli işadamı David Han Li, Galatasaray – Antalyaspor müsabakasını Türk Telekom Stadyumu’nda takip etti. İş seyahati için İstanbul’a gelen David Han Li, Galatasaray – Antalyaspor müsabakasını takip etmek için Galatasaray Kulübü yetkilileri ile iletişime geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, Çinli işadamına Antalyaspor mücadelesini takip edebilmesi için 2041 numaralı locayı tahsis etti.
David Han Li, İtalya’da Milan başkanının sağ kolu olarak da anılıyor.
Son güncelleme: 21:48 | 12.02.2018