21. hafta Süper Lig puan durumu: Artık ligin zirvesi Galatasaray’ın!

Süper Lig'in 21. haftasının kapanış maçında Galatasaray Antalyaspo'u 3-0'ı yenerek Süper Lig'in puan durumunda Başakşehir'i geçerek yeni lider olmayı başardı. Galatasaray son puan durumunda 44 puanla birinci sıraya yükselirken, 1 puan gerisindeki 43 puanlı Başakşehir ikinci sıraya düştü. Peki Süper Lig'in şampiyonluk yarışındaki Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin puan tablosunda durumu ne? İşte 21. hafta Süper Lig son puan durumu...

Süper Lig puan durumunda 21. haftasındaki Başakşehir Fenerbahçe maçıyla yeniden şekillendi. Şampiyonluk umutlarını arttırmak için sahaya çıkan Fenerbahçe, lider Başakşehir'i devirerek aradaki puan farkını 2'ye indirmeyi başardı. Fenerbahçe aynı zamanda Galatasaray'a da liderlik yolunu açtı. Sarı kırmızılı ekip yarın Antalyaspor'u devirmesi halinde puan durumunda en üstte çıkara birinci olacak. Peki Süper Lig'de son puan durumu ne? İşte 21. hafta güncel Süper Lig puan tablosu…

Süper Lig’in 21. haftasının kapanış maçında Galatasaray, evinde Antalyaspor’u konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı. Ev sahibi takımın gollerini 14 ve 21’de Gomis ve 38. dakikada Sofiane Feghouli kaydetti. Belhada duraklama dakikalarında üst üste iki sarı kart gördü ve oyundan ihraç edildi. Fenerbahçe’nin Başakşehir’i yenmesiyle Galatasaray 44 puanla haftayı lider olarak kapattı. Kritik bölgede olan Antalyaspor 21 puanda kaldı. Fatih Terim’in ekibi ligde bir sonraki hafta Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacak.